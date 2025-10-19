توجيه عقوبة الفصل النهائي وتحقيقات موسعة بمشاجرة الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- تجري في الجامعة الاردنية تحقيقات موّسعة على خلفية المشاجرة التي وقعت يوم الخميس الماضي، وانتشرت مقاطع فيديو توثقها، ما أثار استياءً واسعاً في أوساط الرأي العام.

وكشف مصدر في الجامعة لموقع "الوكيل الاخباري" أن المجلس التأديبي باشر أعماله لاتخاذ الاجراءات بحق كل من يثبت ضلوعه في أعمال مخّلة بالنظام الجامعي.



وأشار المصدر أن عقوبة الفصل النهائي من الجامعة ستوجه لعدد من المتورطين في المشاجرة، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لحصر جميع المشاركين والمتسببين في الاحداث.