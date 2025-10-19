الأحد 2025-10-19 10:51 ص
 

توجيه عقوبة الفصل النهائي وتحقيقات موسعة بمشاجرة الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية
الجامعة الأردنية
 
الأحد، 19-10-2025 08:07 ص

الوكيل الإخباري-   تجري في الجامعة الاردنية تحقيقات موّسعة على خلفية المشاجرة التي وقعت يوم الخميس الماضي، وانتشرت مقاطع فيديو توثقها، ما أثار استياءً واسعاً في أوساط الرأي العام.

وكشف مصدر في الجامعة لموقع "الوكيل الاخباري" أن المجلس التأديبي باشر أعماله لاتخاذ الاجراءات بحق كل من يثبت ضلوعه في أعمال مخّلة بالنظام الجامعي.


وأشار المصدر أن عقوبة الفصل النهائي من الجامعة ستوجه لعدد من المتورطين في المشاجرة، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لحصر جميع المشاركين والمتسببين في الاحداث.


وشّدد المصدر ان إدارة الجامعة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في هذه المشاجرة، وانه ستطبق أشد العقوبات بحق كل من تسّول له نفسه المساس بأمن الجامعة وسلامة المجتمع الجامعي.

 
 
