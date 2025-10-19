توجيه عقوبة الفصل النهائي وتحقيقات موسعة بمشاجرة الجامعة الأردنية

وكشف مصدر في الجامعة لموقع "الوكيل الاخباري" أن المجلس التأديبي باشر أعماله لاتخاذ الاجراءات بحق كل من يثبت ضلوعه في أعمال مخّلة بالنظام الجامعي.
وأشار المصدر أن عقوبة الفصل النهائي من الجامعة ستوجه لعدد من المتورطين في المشاجرة، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لحصر جميع المشاركين والمتسببين في الاحداث.
وشّدد المصدر ان إدارة الجامعة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في هذه المشاجرة، وانه ستطبق أشد العقوبات بحق كل من تسّول له نفسه المساس بأمن الجامعة وسلامة المجتمع الجامعي.
-
أخبار متعلقة
-
نقيب الصاغة: الذهب الأردني الأفضل عالميًا ونحذر من شراء الذهب الكسر أو عبر الإنترنت
-
الضريبة: رديات عام 2024 حق لمستحقيها وسيتم صرفها بعد استكمال الإجراءات
-
نقيب الصاغة يكشف سبب زيادة الفرق بين سعري بيع وشراء الذهب
-
3 إصابات بحادث تصادم قرب إشارة خو في الزرقاء - فيديو
-
انطلاق مهرجان الزيتون الوطني في 27 تشرين الثاني المقبل
-
نصائح هامة لجميع أصحاب المركبات قبل دخول موسم الأمطار
-
الجهات الأمنية تحيل شخصًا إلى الجرائم الإلكترونية بعد نشره فيديو ادعى فيه تعرضه للظلم بمخالفات سير
-
نقيب الصاغة يحذر الأردنيين من الذهب الصيني