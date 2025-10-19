بجوار جثة والدته.. رجل لم يغادر منزله منذ 8 سنوات في إسبانيا

اعترف الابن بأنه أغلق باب الغرفة بشريط لاصق لإخفاء الرائحة، وزعم أن الوفاة حدثت قبل شهر فقط، فيما أظهرت التحقيقات عزله لنفسه منذ سنوات واعتماده الكامل على والدته.
الشرطة تدخلت بعد بلاغ من الجيران عن غياب الأم، وكشف تقرير الطب الشرعي الأولي عن شبهة جنائية. وقد أُفرج عن الابن مؤقتاً بانتظار نتائج التشريح واستكمال التحقيقات.
