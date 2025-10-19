بجوار جثة والدته.. رجل لم يغادر منزله منذ 8 سنوات في إسبانيا

الوكيل الإخباري- ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل (43 عاماً) في جزيرة مايوركا بعد العثور على جثة والدته (80 عاماً) داخل شقته، حيث يُعتقد أنه عاش معها نحو 8 سنوات دون مغادرة المنزل.

اعترف الابن بأنه أغلق باب الغرفة بشريط لاصق لإخفاء الرائحة، وزعم أن الوفاة حدثت قبل شهر فقط، فيما أظهرت التحقيقات عزله لنفسه منذ سنوات واعتماده الكامل على والدته.



الشرطة تدخلت بعد بلاغ من الجيران عن غياب الأم، وكشف تقرير الطب الشرعي الأولي عن شبهة جنائية. وقد أُفرج عن الابن مؤقتاً بانتظار نتائج التشريح واستكمال التحقيقات.