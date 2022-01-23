بنك الإسكان يعلن عن الفائزين بجوائز حسابات التوفير لنهاية العام 2021

الوكيل الاخباري - أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن نتائج السحب على جائزتي نهاية العام 2021 لحسابات التوفير، قيمة كل منها 99,999 دينار والتي فاز بها كل من (عائد كوركيس صباغ) المدخر لدى فرع الجاردنز و(خالد سعيد النعيمات) المدخر لدى فرع البيادر.

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وجاءت حملة حسابات التوفير للعام 2021 ضمن إطار سعي البنك إلى تعزيز ثقافة الادخار لدى عملائه وتشجيعهم على فتح حسابات التوفير وزيادة فرصهم لربح جوائز يومية، وشهرية، ونصف سنوية، وسنوية.



ولاقت الحملة الترويجية السنوية لحسابات التوفير التي أطلقها بنك الإسكان في العام 2021، إقبالاً لافتاً من عملاء البنك الحاليين والجدد، والتي مكنت عملاء البنك من أصحاب حسابات التوفير المؤهلين للاشتراك بالجوائز ممن لا تقل أرصدة حساباتهم عن 100 دينار، فرصة الدخول في السحب على جوائز حسابات التوفير بفئاتها المختلفة، والموزعة كالتالي : 5 جوائز يومية قيمة كل منها 999 ديناراً، و5 جوائز شهرية قيمة كل منها 9,999 ديناراً، إضافة إلى جائزتين في منتصف العام قيمة كل منها 99,999 ديناراً، وجائزتين في نهاية العام قيمة كل منها 99,999 دينار.



وتشجيعاً لثقافة الادخار يقدم بنك الإسكان العديد من المنتجات المبتكرة منها، خدمة (Easy Tawfeer) المجانية - وهي عبارة عن توفير آلي سهل- إحدى الحلول الادخارية المبتكرة التي يقدمها بنك الإسكان لعملائه، بهدف تعزيز تجربة الادخار بشكل آلي من خلال اقتطاع جزء من مدفوعاتهم الشخصية عند القيام بتنفيذ حركات المشتريات على بطاقة الدفع المباشر Debit Cardsعند نقاط البيع.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان أول بنك أردني طبق نظام جوائز حسابات التوفير بدءاً من العام 1977، مما يعكس ريادته واهتمامه بعملائه من أصحاب حسابات التوفير ورغبته في تشجيعهم على الادخار وتعزيز هذه الثقافة الإيجابية لديهم، كما تعبر هذه الجوائز عن مدى تقدير البنك لعملاء هذه الحسابات الذين قاموا باختياره ليكون بنكهم الأول والمفضل ووضعوا ثقتهم به نظراً للخدمات المصرفية الشاملة والمميزة التي يقدمها لهم.