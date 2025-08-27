بنك الإسكان يقدّم جلسة تثقيفية لطلبة جامعة الحسين التقنية حول الأمن السيبراني

جاء تقديم البنك للجلسة من خلال كوادره المؤهلة في مجال الأمن السيبراني، بهدف توسيع معارف الطلبة حول التطورات التقنية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي، وأثرها على الوظائف والخدمات، بما في ذلك الأمن السيبراني الذي يعتبر اليوم ركيزة أساسية لحماية البيانات والمعاملات المالية في العصر الرقمي.
وتناولت الجلسة إرشادات عملية ونصائح مهنية حول الاستخدام الآمن للتقنيات المصرفية وسبل التعامل الواعي مع المخاطر الرقمية على الصعيد المؤسسي والفردي، إلى جانب تقديم نظرة موسعة حول إجراءات البنك في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات، مع لمحة حول الفرص الوظيفية الواعدة في القطاع المصرفي.
ويشار إلى أن هذه الجلسة تعد واحدة من الجلسات العديدة التي ستتضمنها حملة "اسأل الخبير المالي"، والتي ستعقد في عدد من الجامعات المنتشرة في مختلف المحافظات، كما أنها تعتبر امتداداً لجهود البنك ومبادراته في مجال دعم وتوعية الشباب، المتضمنة مبادرات توعوية سابقة مع مؤسسة "إنجاز"، والمعززة بما يقدمه البنك من محتوى إرشادي متنوع عبر قنواته الإلكترونية بما فيها قسم "إسكان المعرفة" على الموقع الإلكتروني للبنك.
