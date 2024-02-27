بنك الإسكان يُكرّم موظفيه المتطوعين تقديراً لدورهم في إنجاح نشاطاته ومبادراته في مجال المسؤولية الاجتماعية

الوكيل الاخباري - كرّم رئيس قطاع الأعمال فاسكن أجميان الموظفين المتطوعين في المبادرات الاجتماعية التي يطلقها ويشارك بها البنك ضمن برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" تقديراً لجهودهم ولدورهم في المشاركة في إنجاح مبادرات وأنشطة البنك التطوعية للعام 2023.

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وخلال الحفل الذي حضره أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك، قدّم أجميان الدروع التكريمية للموظفين المتطوعين الذين عكسوا صورة مشرقة عن دور بنك الإسكان الرائد على الصعيد المجتمعي وعملوا خلال تطوعهم على تعزيز مفاهيم التعاون وترسيخ الانتماء الوطني والعمل بروح الفريق الواحد.



وكان لموظفي بنك الإسكان مساهمات تطوعية قيمة في العديد من المبادرات التي كان من أبرزها: إقامة الإفطار الرمضاني للأيتام وكبار السن في دارات سمير شما، وتوزيع الطرود الغذائية وسكب الوجبات الرمضانية في إطار الشراكة مع تكية أم علي، إلى جانب الحملات البيئية والصحية كزراعة الأشجار المثمرة في منطقة الكريمة في الأغوار الشمالية دعماً للجمعية العربية لحماية الطبيعة، والتبرع بالدم، وغيرها.



ويقدم البنك العديد من فرص الانخراط المجتمعي لموظفيه، لتمكينهم من تجسيد روحهم المعطاءة وقيم الخير المتأصلة فيهم، ضمن مظلة برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، مرتكزاً عبرها على سلسلة من المبادرات والنشاطات ضمن إطار مؤسسي ممنهج ومستدام، وشراكاته الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تُعنى بالعمل المجتمعي، وجهود ومشاركات موظفيه المتطوعين، الذين يعتبرون سفراء البنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي والإنساني.



ويعد برنامج "إمكان الإسكان" مشروعاً تنموياً ويركز على أربعة محاور: التمكين الاجتماعي، الصحة، التعليم، والبيئة، ويهدف للانتقال لمستوى جديد من الابتكار والشمول والاستدامة والتطوير في شكل العمل التنموي والمجتمعي، والبناء على مساهمات البنك في هذا المجال بما يتناسب مع إرثه العريق لأكثر من خمسين عاماً.

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