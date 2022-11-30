بنك الاتحاد يختتم برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" بالشراكة مع شركات مميزة في الأردن

الوكيل الإخباري -

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قام بنك الاتحاد باختتام برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" بنسخته الرابعة، الذي يستهدف السيدات اللواتي يرغبن باستكمال مسيرتهن المهنية بعد الانقطاع الاختياري عن العمل للاهتمام بالعائلة. وقد تم هذا العام تنفيذ البرنامج بالتعاون مع شُركاء مميزين شاركوا البنك ذات الرؤيا لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، شملت مؤسسة ولّي العهد، بي دبليو سي الشرق الأوسط، شركة أدوية الحكمة، زين الأردن، صندوق أمام الاستثماري، جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن.ومن خلال هذا البرنامج، حظيتالسيدات بفرصة فريدة من نوعها للاستفادة من باقة من البرامج التدريبية وفرص التدريب العملية التي مكنتهنمن سد الفجوة بين سنوات عملهن والانقطاع لتهيئتهن للانخراط مجدداً في سوق العمل.وبعد النجاح الذي حققه البرنامج في السنوات السابقة، والذي بفضله تمكّنت 45٪ من المشارِكات من الحصول على وظائف و20٪ من تأسيس أعمالهن الخاصة، حظي البرنامج باهتمام عدد من الشركات التي لبّت دعوة بنك الاتحاد للانضمام له واستضافة المشارِكات للتدرّب في مؤسساتهم ليتم مضاعفة الأثر ومشاركة ما يقارب 37سيدة.ويأتي إطلاق بنك الاتحاد لهذا البرنامج امتداداً لهويته وقيمه التي تتّسم بالتنوّع الجندري والشمولية وعدالة الفرص، وتأكيداً من البنك على إيمانه بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها السيدات في الأردن، وسعياً منه لمساندتهن ومنحهن فرصة الحصول على الإرشاد في مختلف المجالات، بما يحفّز مشاركتهن في سوق العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني.من الجدير بالذكر أن برنامج شروق لتسهيل العودة للعمل يندرج تحت مظلة "شروق"، وهو مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية والخدمات غير المالية المصممة خصيصاً للمرأة في الأردن، الذي أطلقه بنك الاتحاد عام 2014 بهدف تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها وأمانها المادي وتفعيل مشاركتها الاقتصادية.عن بنك الاتحادبنك الاتحاد مؤسسة أردنية للخدمات المالية، تعمل منذ واحد وأربعين عاماً، وتشكّل القيم الإنسانية والعائلية جوهرها. يضع بنك الاتحاد رضا عملائه؛ من أفراد وروّاد أعمال وشركات ونساء مؤثرات، في صدارة أولوياته.يسعى البنك إلى أن يكون البنك الرقمي الريادي الأول في الأردن، لذلك ينتهج التكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار كمبدأ لمسيرته نحو النمو ويؤمن بأن تمكين أفراد مجتمعه لا يتم الّا من خلال التحوّل التكنولوجي حتى يكون بنك التعامل اليومي لهم، لتمكينهم من التحكّم بأموالهم أينما كانوا وفي أي وقت.يقدم بنك الاتحاد شبكة متنامية من 53 فرعاً و125 صرافاً آلياً منتشرة في جميع أنحاء المملكة. كذلك يمتلك وحدة صرافة مركزية وشركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي) وشركة تكنولوجيا مالية، وهو عضو في مجلس إدارة البنك الوطني في فلسطين وشريك استراتيجي فيه. كما يملك ما نسبته 36% من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.