الجمعة 2025-10-10 07:19 م
 

أردوغان يعلن عن دوره القادم في القطاع بعد وقف الحرب

أردوغان يعلن عن دوره القادم في القطاع بعد وقف الحرب
أردوغان يعلن للعالم عن دوره القادم في القطاع بعد وقف الحرب
 
الجمعة، 10-10-2025 04:59 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة.اضافة اعلان


، مؤكداً أن بلاده "ستكون دوماً صخرة في وجه الظالمين". جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مشاريع تنموية بمدينة ريزا، حيث استعرض الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها أنقرة لتحقيق هذه الاتفاقية.

وأوضح أردوغان أن "هذه الجهود شملت لقاءات مكثفة في نيويورك وواشنطن، وإرسال رئيس الاستخبارات إلى قطر ومصر، وتكليف وزير الخارجية بزيارات لدول عدة. وحذّر من "السجل الأسود لإسرائيل في خرق الاتفاقيات"، معربا عن أمله في ألا ترتكب إسرائيل نفس الأخطاء هذه المرة". كما قال إن "بذلنا ونبذل قصارى جهدنا لمنع قتل أي مظلوم آخر من الآن فصاعدا، ولإيقاف هذه الحرب الشعواء. بالنتيجة، تم التوقيع على الاتفاقية كخطوة أولى على طريق المئة ميل" 

وتعهد الرئيس التركي "بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية كاملة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية عبر مطار العريش، والمشاركة في إعادة إعمار غزة". كما وجه انتقادا حادا "للمعارضة التركية واتهمها بتشويه سمعة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية"، مشيرا إلى أنها غيرت موقفها مع تغير الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

فيديو .. إصابة بليغة بحادث دهس في دابوق مساء الجمعة

خاص بالوكيل فيديو .. إصابة بليغة بحادث دهس في دابوق مساء الجمعة

الأردن يعلن جاهزيته لإرسال 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة فور إزالة العوائق

أخبار محلية الأردن يعلن جاهزيته لإرسال 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة فور إزالة العوائق

"أمور غريبة وخطوة شريرة".. ترامب يهاجم الصين ويهدد بالردّ

عربي ودولي "أمور غريبة وخطوة شريرة".. ترامب يهاجم الصين ويهدد بالردّ

انطلاق فعالية "مسير درب الأردن الوطني 2025"

أخبار محلية انطلاق فعالية "مسير درب الأردن الوطني 2025"

إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

أخبار محلية إربد: مبادرات شبابية لإبراز جمالية المدينة ونظافة شوارعها

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات .. الفارس الشهم تطلق فعاليات "أكتوبر الوردي في عيون الإمارات"

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات .. الفارس الشهم تطلق فعاليات "أكتوبر الوردي في عيون الإمارات"

إيطاليا تعلن موعد إعادة فتح معبر المشاة في رفح

عربي ودولي إيطاليا تعلن موعد إعادة فتح معبر المشاة في رفح

مستشفى المقاصد يعالج 432 مريضا في يوم طبي مجاني بالحصن

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعالج 432 مريضا في يوم طبي مجاني بالحصن



 
 





الأكثر مشاهدة