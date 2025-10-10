أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي تسليم شهر ديسمبر المقبل بنسبة 2.01% إلى 63.9 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 2.16% ليصل إلى 60.18 دولار للبرميل.
