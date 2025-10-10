الجمعة 2025-10-10 05:03 م
 

أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي

أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي
أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي
 
الجمعة، 10-10-2025 04:47 م
الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة إلى دون مستوى 64 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي تسليم شهر ديسمبر المقبل بنسبة 2.01% إلى 63.9 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 2.16% ليصل إلى 60.18 دولار للبرميل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أردوغان يعلن عن دوره القادم في القطاع بعد وقف الحرب

عربي ودولي أردوغان يعلن عن دوره القادم في القطاع بعد وقف الحرب

أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي

أسواق ومال أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي

التنمية الاجتماعية تطلق ورشة لاعتماد برامج مهنة العمل الاجتماعي بدعم كندي

أخبار محلية التنمية الاجتماعية تطلق ورشة لاعتماد برامج مهنة العمل الاجتماعي بدعم كندي

ب

فلسطين إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 250 أسيرا يرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل

ل

أخبار محلية "نموذجية اليرموك" تحصد ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني للناشئين

ا

فلسطين 17 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

ا

أسواق ومال كشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ت

أخبار محلية محاضرة في الأغوار الشمالية عن أهمية التشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة



 
 



الأكثر مشاهدة