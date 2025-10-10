أسعار النفط تنخفض عالمياً إلى أدنى مستوى منذ يونيو الماضي

04:47 م

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة إلى دون مستوى 64 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو الماضي. اضافة اعلان





وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي تسليم شهر ديسمبر المقبل بنسبة 2.01% إلى 63.9 دولار للبرميل.



فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 2.16% ليصل إلى 60.18 دولار للبرميل.



