"بيولاب" أول مختبر أردني يحصل على شهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات "ISO" 27001

الوكيل الإخباري - حصل مختبر بيولاب الطبي، على شهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات "ISO"27001، نتيجة استيفائه جميع اشتراطات الحصول على هذه الشهادة، واستكماله لجميع متطلبات النجاح والحصول على اعتماد رسمي من قبل شركة تي يو في (TUV) النمساوية المُرخص لها بمنح هذه الشهادة.

اضافة اعلان



ويؤكد هذا الإنجاز حرص مختبر بيولاب الطبي، على عمله وفق أعلى المعايير العالمية، وتطوير سياساته وإجراءاته في كافة المجالات، والالتزام بما يتواكب مع رؤية وأهداف المختبر الإستراتيجية، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على كافة أعماله وأنشطته.



وأشار مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في مختبر بيولاب الطبي، محمد غنيم، على أهمية أمن المعلومات والحفاظ على سرية وخصوصية معلومات المرضى في ظل ما يشهده الأردن والعالم، من نقلة نوعية وجهود كبيرة في التطور التكنولوجي وحفظ المعلومات والتطبيقات الرقمية المتخصصة في خدمة العملاء والمرضى على وجه الخصوص، والاستمرار في تطبيق خطط التطوير بخطى ثابتة، لتشمل جميع مجالات عمل المختبر إلكترونياً، بما يضمن استمرارية العمل والخدمات وفق أعلى المعايير الدولية.



المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي الدكتور عميد عبدالنّور، أكد بأن مختبر بيولاب يسعى بشكل متواصل للحصول على الاعتمادات الدولية لأنظمته وخدماته، مما ينعكس بشكل مباشر على تطوير الخدمات المقدمة، والانفراد في تقديم أفضل الرعاية والخدمات الطبية المخبرية في الأردن، معرباً عن سعادته لقيام مختبر بيولاب الطبي بإضافة إنجاز جديد إلى رصيد قطاع الطب المخبري.

وتعد شهادة ""ISO 27001" معياراً دولياً مرموقاً لإدارة أمن المعلومات، والتي تنشرها المنظمة الدولية للمعايير "ISO"، أكبر هيئة غير حكومية في العالم معنية بالمعايير الدولية.



ويتطلب الحصول على الشهادة إجراء هيئة مستقلة للتدقيق وتقييم جميع العمليات بما في ذلك المراقبة واستمرارية تطوير نظام إدارة أمن المعلومات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في سياق الأعمال والعمليات التشغيلية، بما في ذلك البنية التحتية لتقنية المعلومات.



ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وفي الأردن، وتتوزع فروع بيولاب العشرون في مناطق هامة ومختلفة من المملكة.



كما ينفرد بيولاب بكونه المختبر الوحيد في المنطقة الحاصل على الاعتمادية من أربعة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC.