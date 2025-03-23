تجديد الشراكة بين شركة توتال للطاقات وتكية أم علي لتعزيز الأمن الغذائي في الأردن

الوكيل الإخباري- في خطوة تعزز التزامها المستمر بدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في المملكة، جددت شركة توتال للطاقات الأردن شراكتها مع تكية أم علي، بحيث تتضمن ثلاث مبادرات رئيسة هي : توزيع الطرود الغذائية، وتعبئة الطرود الغذائية، وتقديم وجبات الإفطار ضمن موائد الرحمن.

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وتهدف مبادرة توزيع الطرود الغذائية إلى إيصال المواد الأساسية إلى العائلات الأقل حظاً، لضمان حصولها على احتياجاتها الضرورية، فيما يساهم برنامج تعبئة الطرود الغذائية في إشراك المتطوعين من موظفي توتال للطاقات في تجهيز هذه الطرود بعناية، لتوفير مواد غذائية متكاملة للأسر المستفيدة.

وخلال شهر رمضان المبارك، ستواصل الشركة دعم موائد الرحمن من خلال تقديم وجبات إفطار ساخنة وغنية، في خطوة تعكس قيم التكافل والعطاء.



وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مدير عام توتال للطاقات الأردن فرانسوا دي شارناس: "تؤكد شراكتنا مع تكية أم علي مجدداً على التزامنا المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية، وسعينا لإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل بها، حيث نطمح من خلال هذا التعاون، إلى توفير الدعم الغذائي والرعاية والأمل لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.