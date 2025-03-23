تجديد الشراكة بين شركة توتال للطاقات وتكية أم علي لتعزيز الأمن الغذائي في الأردن

وتهدف مبادرة توزيع الطرود الغذائية إلى إيصال المواد الأساسية إلى العائلات الأقل حظاً، لضمان حصولها على احتياجاتها الضرورية، فيما يساهم برنامج تعبئة الطرود الغذائية في إشراك المتطوعين من موظفي توتال للطاقات في تجهيز هذه الطرود بعناية، لتوفير مواد غذائية متكاملة للأسر المستفيدة.
وخلال شهر رمضان المبارك، ستواصل الشركة دعم موائد الرحمن من خلال تقديم وجبات إفطار ساخنة وغنية، في خطوة تعكس قيم التكافل والعطاء.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مدير عام توتال للطاقات الأردن فرانسوا دي شارناس: "تؤكد شراكتنا مع تكية أم علي مجدداً على التزامنا المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية، وسعينا لإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل بها، حيث نطمح من خلال هذا التعاون، إلى توفير الدعم الغذائي والرعاية والأمل لمن هم في أمسّ الحاجة إليها.
وأضاف أن موظفي الشركة تطوعوا في هذه المبادرات، مما يعكس روح الفريق والتزامهم بخدمة المجتمع. وقد شارك المتطوعون في تعبئة الطرود الغذائية وتوزيعها، بالإضافة إلى تقديم وجبات الإفطار خلال شهر رمضان. هذا الجهد الجماعي يعزز من روح العطاء والتكافل الاجتماعي، ويظهر التزام موظفي توتال للطاقات بالمساهمة في تحسين حياة اخوانا واخواتنا في المجتمع. "
-
أخبار متعلقة
-
سامسونج توسّع نطاق واجهة ‘One UI 7 Beta’ ليشمل المزيد من أجهزة ‘Galaxy’
-
شركة الوصل لتجارة السيارات – جيلي الأردن تنظم إفطارًا خيريًا في معرضها بشارع مكة
-
كابيتال بنك يُرسّخ معاني التكافل والتلاحم ويقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأقل حظاً
-
زين واتحاد عمان يطلقان البطولة الرمضانية لكرة السلّة 3x3 للصغار
-
كيا الأردن تحقق إنجازًا استثنائيًا في تجربة العملاء في الشرق الأوسط
-
البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج شهر رمضان في متحف الأطفال الأردن
-
بنك الإسكان يحتفي بالأمهات والأطفال بمناسبة عيد الأم وعيد الفطر وينفذ مبادرة "كسوة عيد" بالتعاون مع بنك الملابس
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف مجموعة من أطفال جمعية عبين عبلين ضمن مأدبة إفطار رمضانية