تضاعف عدد تلفزيونات سامسونج في المنازل مع تنامي الترفيه التلفزيوني

الوكيل الإخباري - حرصاً منها على تعزيز مكانتها كشركة رائدة في السوق في مجال تكنولوجيا الشاشات والتلفزيونات، أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تحقيقها مبيعات بنمو تجاوز خانتين عشريتين لقيام العائلات بشراء أكثر من تلفزيون واحد في السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي يعد دليلاً على تنامي الطلب على المنتجات المخصصة للتجارب الترفيهية التلفزيونية. ويسهم هذا النمو في ترسيخ مكانة سامسونج باعتبارها الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع التلفزيونات لمدة 17 عاماً.

ونظراً للسجل العالمي القوي للعلامة التجارية، تساعد الابتكارات التي توصلت إليها سامسونج عبر مجموعات أجهزتها التلفزيونية على ضمان الجودة وعرض صورة نقية وواقعية.



ويعزى الاتجاه المتزايد لتعدد أجهزة التلفزيونات في المنازل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عدة عوامل، بما في ذلك أذواق المستهلكين المختلفة وسلوكيات المشاهدة، حيث تعمل التلفزيونات على جمع أفراد العائلة والأصدقاء معاً لمشاهدة مسلسلاتهم المفضلة والمباريات الرياضية، حيث يتجلى ذلك أيضاً من خلال وجود عدد متزايد من الشركاء الإقليميين والعالميين، مثل STARZ PLAY و "شاهد" وOSN و+ Disney و "يوتيوب" و Xbox و "أنغامي" إلى نظامها الترفيهي، وتعاونت جميع هذه العلامات مع سامسونج لعرض محتواها الذي يحظى بإنتشار واسع بين المشاهدين في المنطقة.



وأصبحت أجهزة تلفزيون سامسونج تمثل عنصراً أساسياً للأنشطة الترفيهية في العديد من المنازل، حيث تتوافق تماماً مع احتياجات نمط الحياة المتغير للمستهلكين. وتقود تقنية التشغيل الآلي للمنزل SmartThings من سامسونج هذا التحول، حيث تضع التلفزيون كمركز ذكي في كل غرفة. ويعرض البيت الذكي للترفيه الطريقة التي توظفها سامسونج لتزويد كل فرد من الأسرة بالتكنولوجيا المتقدمة والبديهية من أجل تصميم تجاربهم الترفيهية الفريدة. ومع وجود المنظومة المترابطة لمنتجات سامسونج التي تجمع بين مختلف الأجهزة، يمكن للمستخدمين تصميم نمط حياة ذكي مصمم خصيصاً لهم.



وتعد مجموعة تلفزيونات سامسونج للعام 2023، والتي تشمل تلفزيونات Neo QLED 8K وNeo QLED 4K و OLED الذكية مقاس 77 بوصة و 83 بوصة و The Frame و The Serif و The Sero، الأنسب لاحتياجات نمط الحياة المتطورة للمستهلكين. وتتصدر الشركة مجال الابتكار في مجال الترفيه المنزلي من خلال الاتصال الذكي السلس، ومجموعة حصرية من الشاشات الكبيرة جداً التي تضع أجهزة التلفزيون في قلب تجربة المنزل الذكي.



وتستخدم مجموعة Neo QLED تقنية Quantum Dot المتقدمة للحصول على تجربة مشاهدة غامرة على الإطلاق، وتوفر واحدة من أفضل تجارب الألعاب حتى الآن، إلى جانب تجربة صوت غامرة تتزامن بشكل مثالي بين التلفزيون والسماعات المدعومة بتقنية Dolby Atmos. ومن ناحية أخرى، تم تصميم تلفزيونات OLED لتوفير دقة ألوان وتباين بمستويات استثنائية.



وقال مصطفى صادق، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي في سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا رؤية تنامي الاتجاه السائد في المنازل التي تستخدم عدداً من التلفزيونات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، Fلأنه يسهم في مضاعفة المبيعات، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز تواجدنا العالمي والريادة في هذه الصناعة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

ونظراً للطلب الحالي، نتوقع أن تتضاعف أرقام المبيعات ثلاث مرات بحلول العام 2025.

إننا في سامسونج ملتزمون بتوفير المنتجات الأكثر ابتكاراً مع تصميمات تركز على المستهلك وتجارب المستخدمين المطورة.

ومع وجود تشكيلة 2023، نأمل مواصلة هذا الاتجاه الناجح، وتقديم الميزات والابتكارات التي طالما اشتهرت بها أجهزة تلفزيونات سامسونج".



ولمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع Samsung.com.