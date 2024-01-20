السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

تكنولوجيا الاستشعار المتطورة في ساعة Galaxy Watch تمهد الطريق لحلول أكثر ذكاءً في مجال الرعاية الصحية الوقائية

الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خانيونس

صحة غزة: نفاضل بين الحالات لإنقاذ الجرحى

مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس

رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

السبت، 20-01-2024 05:43 م

تكنولوجيا الاستشعار المتطورة في ساعة Galaxy Watch تمهد الطريق لحلول أكثر ذكاءً في مجال الرعاية الصحية الوقائية

1


الوكيل الاخباري -  أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إضافات جديدة وهامة للبرمجيات الطبية، بهدف توفير المزيد من الأدوات الطبية الوقائية وتعزيز الابتكارات في مجال الرعاية الطبية عبر شراكات استراتيجية مع عدد من المنصات والبرمجيات الذكية، حيث تعتمد الحلول الجديدة على دمج تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة في ساعة Galaxy Watch. وعن طريق الأدوات الجديدة، سيتمكن المستخدم من متابعة المؤشرات الصحية الحيوية بصورة لحظية، والتعرف على المعلومات الطبية الخاصة به بطريقة ذكية.

وتعليقًا على طرح هذه الحلول الجديدة، قال هون باك، نائب رئيس قطاع الصحة الرقمية وتجارب الهاتف المحمول في سامسونج للإلكترونيات: "نقوم حاليًا ببناء منظومة رقمية سهلة ومتكاملة للرعاية الطبية بالتعاون مع شركائنا. يهدف هذا النظام إلى توفير مجموعة من الحلول الطبية المتطورة للمستخدمين تتيح لهم التعرف على المعلومات الطبية الخاصة بهم بسهولة في أي مكان."
متابعة لحظية عن بعد

اضافة اعلان


إنّ متابعة الحالة المرضية عن بُعد بمساعدة ساعة Galaxy Watch من سامسونج، أصبح أسرع وأكثر دقة مقارنة بأي وقت مضى، حيث تقوم المنصات المشاركة لسامسونج باستخدام بيانات معصم المستخدم في متابعة العلامات الحيوية بصورة لحظية، مما يتيح بيانات دقيقة ومتزامنة للمريض، وتنبيه فرق الرعاية الطبية لوجود مضاعفات صحية محتملة، بما يتيح للمرضى إمكانية الإدارة الفعّالة للأمراض واتخاذ قرارات استجابة للطوارئ في الوقت المناسب.


تقدم  Biofourmis منصتها لمتابعة المرضى عن بُعد باستخدام بيانات ساعة Galaxy Watch لتوفير رعاية صحية لآلاف المرضى شهريًا، من خلال نشر حلولها عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة، اعتمادًا على البيانات الحيوية الشاملة التي تقدمها ساعة Galaxy Watch، وهو ما يتيح للمنصة جمع  بيانات متقدمة من خلال لوحة التحكم الخاصة بها لمختلف المؤشرات الطبية الهامة للمستخدمين، كما تجمع منصة Kencor Health البيانات التي تقدمها ساعةGalaxy Watch لمراقبة حالة المريض عن بُعد، والتنبؤ بارتفاع نسبة البوتاسيوم لدى مرضى الكُلى باستخدام ردود الفعل الحيوية.


وبالنسبة لمرضى القلب، يُقدم البرنامج الطبي الذكي خدمات تخطيط القلب الكهربائية ECG المتقدمة لمتابعة عمل عضلة القلب، تتيح هذه الخدمة تنبيهات سريعة للمرضى عبر دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ECG في ساعة Galaxy Watch، وتراقب منصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لصحة المرأة والخصوبة عن بُعد Oova مستويات الهرمونات، وتتصل بمقدمي الرعاية الطبية، مما يتيح دمج بيانات ساعة Galaxy Watch الحيوية مع التغييرات الهرمونية، ويُمكن من خلال ذلك التعرف بشكل أفضل على فترة الدورة الشهرية وفترة ما قبل انقطاع الطمث، كما يتيح التنبؤ الدقيق بفترات التبويض الشهرية.


العلاج من خلال الواقع الممتد
دخلت تقنية الواقع الممتد XR مؤخرًا لمجال خدمات الرعاية الطبية، حيث يُمكن لمستخدمي ساعة Galaxy Watch بفضل تكنولوجيا الاستشعار الجديدة التي تقدمها سامسونج،  الدخول لعوالم افتراضية تقدم تجارب علاجية من المنزل، وتعتبر عيادة XRHealth الافتراضية شريكًا لـسامسونج في تقديم خدمات الصحة الجسدية والعقلية من المنزل. فعند بدء التمرين، تُراقب الساعة معدل ضربات قلب المستخدم وتهتز عند الوصول لنطاق معين، كما تحول منصة فيديوهات Healium ردود الفعل الحيوية والتكنولوجية لضربات القلب لقصص ورسومات ملونة تساعد المستخدمين في التعرف على مستويات الإجهاد لديهم، مما يمكنهم  من فهم معدل ضربات القلب بشكل أسهل.

حلول ذكية لنوم أفضل
يُمثل النوم ضرورة للصحة الشاملة، لذلك قامت سامسونج بابتكار بيئة نوم مثالية مع تقليل عوامل التشتيت، وذلك باستخدام حلول تكنولوجية ذكية، مثل وضع النوم Sleep Mode المتاح في أجهزة سامسونج، بالإضافة لمستشعرات الأشعة تحت الحمراء غير المرئية في الساعات الذكية وأدوات التحكم في تطبيقSmartThings  ، وتستمر سامسونج في تقديم أدوات تكنولوجية حديثة، من بينها  المراتب الذكية التي  تقوم بضبط درجة الحرارة بشكل تلقائي لنوم مريح.
تقدم شركة 3Boon1 - وهي إحدى شركاء سامسونج - مراتب نوم ذكية مجهزة بمستشعرات وخوارزميات ذكاء اصطناعي، تقوم  بضبط درجة حرارة السرير تلقائيًا، بناءً على رصد علامات المستخدم الحيوية لاكتشاف مرحلة النوم التي يتواجد فيها، وتعديل درجة الحرارة بين 20 و40 درجة مئوية طوال الليل. تهدف هذه التقنية لضمان الراحة، ويمكن للخوارزمية الذكية ضبط درجة الحرارة بدقة من خلال دمج قياسات درجة حرارة الجلد ومعدل ضربات القلب التي يتم قياسها في ساعة Galaxy Watch.
وتواصل سامسونج دعم الشركاء لتطوير ابتكاراتهم لحلول وخدمات عملية لحظية، وأيضًا تسهل الوصول إلى الرعاية الطبية في المنزل، بما يتيح للمستخدمين رعاية صحتهم الجسدية والعقلية بشكل شامل، ولمزيد من المعلومات حول خدمات الرعاية الطبية التي تقدمها سامسونج يرجى زيارة https://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-health/.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-01-19 at 05.53.49

الأردنية للطيران تعلن عن عرض حصري وجديد على خط الشارقة لنهاية شهر 2024/1

١

Ultra من سامسونج يقدّم معايير جديدة للمتانة والوضوح البصري بفضل إطار Corning® Gorilla® Armor

555

تحذير هام من حلويات حبيبة

WhatsApp Image 2024-01-18 at 1.36.55 PM (1)

حزب الاتحاد الوطني الأردني يناقش الاوضاع في المنطقة ويثمن الدور الاردني المساند لفلسطين

000

استكشف عصراً جديداً من الهواتف المحمولة المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع سلسلة سامسونج Galaxy S24

11

البداد سعودي القابضه توقع اتفاقية مع حلول بارعة للاستشارات الهندسية

أخبار متعلقة
AsiaCup-Campaign-JO-KV

عشّاق كرة القدم على موعد مع "عيش أجواء التحدي" بتفاصيلها عبر أجهزة تلفاز سامسونج بخصومات مميزة

2

سامسونج ترتقي بمستقبل التنظيف عبر إطلاق مجموعة جديدة من المكانس الكهربائية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

Sphere OOH_night(2)

سامسونج تظهر إمكانات جديدة للهواتف المحمولة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال الشاشة الكروية في لاس فيغاس قبل فعالية Unpacked 2024

Gaming-Hub-Partner-Accessory-Program_dl2

سامسونج تُطلق برنامج مُلحقات الشركاء "Designed for Samsung Gaming Hub" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

-itkMa8k9UE

شاشة MICRO LED الجديدة من سامسونج تظهر حدود المحتوى والواقع بوضوح

WhatsApp Image 2024-01-09 at 2.41.07 PM

سامسونج تكشف عن رؤية "الذكاء الاصطناعي للجميع" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024