تكية أم علي تعلن عن إنجازاتها خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري - في إطار حملتها لشهر رمضان المباركأعلنت تكية أم علي عن انجازاتها خلال الشهر الفضيل حيث قامت تكية أم علي بتوزيع 34,424 طرد غذائي على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الغذائي المستدام لديها، بالإضافة لتوزيعها 1,093 طرد غذائي طارئ إضافي للأسر المحتاجة وغير المستفيدة من برامج الإطعام لديها ليصبح مجموع الطرود الطارئة التي قامت تكية أم علي بتوزيعها خلال الشهر الفضيل 35,517.

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كما قامت تكية أم علي بشكل يومي ومع أول أيام شهر رمضان المبارك بتوزيع وجبات الإفطار على الأسر المحتاجة بمجموع 80,990 وجبة إفطار ساخنة تم توزيعها في محافظة العاصمة، ومحافظة الزرقاء ومحافظة البلقاء ومحافظة مأدبا، حيث تحتوي الوجبة على دجاج وأرز وفاكهة وعصير ونوع من الحلويات وماءوذلك انطلاقاً من قيم الشهر الفضيل التي تحث على التكافل الاجتماعي ومدّ يد العون للفئات المستضعفة، حيث كانت تكية أم علي قد قامت سايقاً وللعام الثاني على التوالي باستبدال برنامج موائد الرّحمن الذي اعتادت أن تقيمه كل عام بتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على الأسر المحتاجة، وذلك تماشياً مع الظروف الناتجة عن جائحة كورونا، وعقبَ الحصول على جميع الموافقات اللازمة واتباع جميع التدابير الوقائية من قبل موظفي تكية أم علي بشكلٍ يضمن سلامة موظفي تكية أم علي وسلامة الأسر المنتفعة، وتتضمن هذه الإجراءات التعقيم الكامل للملابس والمركبات ولبس معدات الوقاية الشخصية من غطاء رأس وكمامات وترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص.



واستفادت 960 أسرة مستفيدة في الأردن من الحوم الطازجة التي قامت تكية أم علي بأدائها بالنيابة عن متبرّعيها خلال شهر رمضان المبارك.

كما قامت تكية أم علي بتوزيع لحوم الأضاحي التي قامت بأدائها بالنيابة عن متبرّعيها خلال عام 2020 على الأسر المحتاجة في فلسطين، وقد استفادت 6,315 أسرة من هذه اللحوم.







وكانت تكية أم علي قد أطلقت وفي أول أيام الشهار الفضيل حملتها السنوية تحت شعار "نطعمهم بزكاةِ أموالكم"، بهدف جذب التبرّعات نحو برنامج الزكاة لدى تكية أم علي الذي يتم تصريفه لدعم برنامج الطرود الغذائية الشهرية.



وفي هذا الصدد قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: "نفخر في تكية أم علي بهذا الإنجاز الذي حققناه في شهر رمضان المبارك وفي ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، حيث قامت تكية أم علي بتوظيف كامل طاقاتها لإيصال وجبات الإفطار الساخنة لأكبر عدد ممكن من الصائمين، وفي أماكن مختلفة، بالإضافة لإيصال الطرود الغذائية التي أمّنت لهذه الأسر طعام الإفطار والسحور خلال الشهر الفضيل بعزة وكرامة."



وأكمل: "نشكر جميع المتبرّعين الذين قدّموا الدعم لبرامج تكية أم علي طوال الشهر الفضيل، حيث شهدت تكية أم علي اندفاعاً نحو عمل الخير في هذا الشهر، وهذا يدلّ على رغبة الجميع بمدّ يدّ العون للمحتاجين، وينمُ عن الأخلاق الفضيلة التي يخلقها الشهر الفضيل في نفوسنا جميعاً خصوصاً في ظل هذه الجائحة."



تقوم تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الصحي و المستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.