تلفزيون "The Frame" من سامسونج يمنح العالم طريقة جديدة لاستكشاف الأعمال الفنية خلال معرض "آرت بازل" 2024

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم مشاركتها في معرض "آرت بازل" 2024 الذي يقام في الفترة من 13 إلى 16 يونيو في "مركز ميسي بازل" للمعارض في بازل، سويسرا، بصفتها أول شريك رسمي للعروض المرئية للمعرض، وذلك من خلال عرض تشكيلة شاشات "The Frame" المبتكرة.



وتأسس هذا المعرض الفني الرائد عام 1970 بجهود أصحاب المعارض الفنية في بازل، وأصبح اليوم من أبرز المحافل العالمية للفن الحديث والمعاصر، وذلك في مدن بارزة مثل بازل وميامي بيتش وهونج كونج وباريس. وفي نسخته لعام 2024 في بازل، سيستضيف معرض "آرت بازل" 285 صالة عرض دولية رائدة من 40 دولة لتقديم أعمال فنية بأعلى مستويات الجودة عبر جميع الوسائط، من الرسم والنحت إلى التصوير الفوتوغرافي والأعمال الرقمية، لفنانين بدءاً من أوائل القرن العشرين الحديث وصولاً إلى الفنانين المعاصرين. وسيؤكد هذا المعرض الرائد مكانته كمنصة بارزة للكشف عن المواهب الفنية الجديدة ومكاناً يشجع التفاعل بين الفنانين والخبراء في عالم الفن.



وتقدّم شركة سامسونج خلال أيام المعرض جناحاً حصرياً لاستعراض شاشتها الفنية المتطورة "The Frame"، تحت عنوان "طريقة جديدة لاستكشاف الفن". وسيتم تركيب نماذج متنوعة من شاشة "The Frame" داخل وخارج الجناح المخصص طوال فترة المعرض، لمنح الزوار تجربة فريدة للمشاهدة.



وقال تشيولجي كيم، نائب رئيس وحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج: "من خلال المشاركة كأول شريك رسمي للعروض المرئية في معرض "آرت بازل"، عزز "The Frame" مكانته الرائدة كأول خيار يفكر فيه الجميع عندما يتعلّق الأمر بعرض الفن رقمياً. نخطط في سامسونج لتقديم المزيد من تجارب الفن الرقمي باستخدام تلفاز "The Frame"، ما يساهم في توسيع المنظومة الفنية ودفع حدود التكامل التكنولوجي في عالم الفن."



ويتميز جناح سامسونج الحصري بجدار يشمل 14 نوذجاً من تلفاز "The Frame"، يعرض كل واحد منهم عملاً فنياً فريداً بجودة QLED 4K الاستثنائية. وتعرض منطقة "Highlight Zone" الواقعة داخل الجناح مجموعة واسعة من الأعمال الفنية الرائعة المتوفرة في "متجر سامسونج الفني". وتتيح المساحة التفاعلية المسماة "Find The Frame Zone" للزوار الاستمتاع باكتشاف "The Frame" المختبئ بين الأعمال الفنية الحقيقية المعلقة بجانب التلفاز.



وتقدم سامسونج في جناحها الحصري "The Frame Lounge" أيضاً جلستين للمناقشة المباشرة تحت عنوان "The Frame & Chat" على مدار يومين، تستضيفهما داريا بريت جرين، أمينة "متجر سامسونج الفني"، وهي منصة الاشتراك الفنية الرقمية من سامسونج. ستكون المقابلة الأولى التي ستقام بتاريخ 11 يونيو مع أنجيل سيانج لي، مديرة معرض "آرت بازل" في هونج كونج. أما بالنسبة للجلسة الثانية التي ستقام بتاريخ 12 يونيو، فستسضيف سامسونج خلالها آيرين كيم، الرئيس العالمي لعلاقات كبار الشخصيات، وعضو مجلس إدارة معرض "آرت بازل". ويمكن للحاضرين الاستماع إلى رؤى اثنتين من أهم القائمين على معرض "آرت بازل" حول اتجاه الفن وأبرز النقاط في المعرض. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الكشف عن المزيد حول المعنى والأهداف الكامنة وراء التعاون بين سامسونج و"آرت بازل" من خلال منصة "The Frame".



بالإضافة إلى جلستي "The Frame & Chat"، تستضيف سامسونج جلسة خاصة بمناسبة اختيار "The Frame" كأول شريك رسمي للعروض المرئية في معرض "آرت بازل". وخلال هذه الجلسة الخاصة، ستقوم سامسونج باستضافة شخصيات مؤثرة بارزة، بما في ذلك فريتز بروكتور وجنيفا فاندرزيل، وستتيح للضيوف الفرصة للاطلاع على المعرض وتجربة "The Frame" بأنفسهم.

