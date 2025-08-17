الأحد 2025-08-17 02:07 م
 

استيراد 268 ألف جهاز لوحي خلال النصف الأول من العام الحالي

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 17-08-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري-    بلغ إجمالي مستوردات الأجهزة اللوحية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 268 ألف جهاز لوحي "تابلت" بقيمة 26 مليون دينار بزيادة 4 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيان جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسوارتها، اليوم الأحد، بلغ إجمالي واردات النصف الأول من العام الماضي 232 ألف جهاز بقيمة 22 مليون دينار.

 
 
