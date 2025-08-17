استيراد 268 ألف جهاز لوحي خلال النصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي مستوردات الأجهزة اللوحية خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 268 ألف جهاز لوحي "تابلت" بقيمة 26 مليون دينار بزيادة 4 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

