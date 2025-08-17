مصرع رجل إندونيسي بعد هجوم تمساح أثناء استحمامه أمام عائلته

وثق مقطع فيديو لحظات الهجوم، حيث ظهر التمساح ممسكًا بساق الضحية وسط صرخات الأهالي الذين حاولوا إنقاذه دون جدوى. وبعد وصول فرق الطوارئ، تم تحديد موقع التمساح والعثور على جثة عارف الدين في المياه الضحلة، على بُعد ميل تقريبًا من موقع الهجوم.
الحادثة تأتي في ظل تصاعد هجمات التماسيح في إندونيسيا، التي سجلت 179 هجومًا في عام 2024، وهو أعلى رقم عالميًا، ويرجع الخبراء ذلك إلى توسّع مزارع زيت النخيل وإنشاء ممرات مائية اصطناعية قرب المناطق السكنية.
