توتال للطاقة وستيلانتس ترحبان بانضمام مرسيدس بنز كشريك ثالث في شركة اتوموتيف سيلز

الوكيل الاخباري - رحبت شركتا "توتال للطاقة " و "ستيلانتس" بانضمام شركة مرسيدس بنز كشريك جديد في شركة "أوتوموتيف سيلز " “ACC” لصناعة البطاريات، وذلك بموجب اتفاق رسمي وقعه الشركاء الثلاثة وأعلنوا خلاله عن التزامهم بزيادة القدرة الصناعية لـ ACC إلى 120 جيجاوات/ ساعة على الأقل بحلول عام 2030.



وسيعزز دخول شركة مرسيدس بنز في هذا الائتلاف من التقدم الصناعي لشركة "أوتوموتيف سيلز" التي تم تأسيسها بشراكة ما بين "ستيلانتس" و"توتال للطاقة " في عام 2020 ، بهدف إنشاء كيان أوروبي عملاق في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية للتعامل مع تحديات تحول الطاقة في التنقل ، وضمان أمنها لتوريد عنصر رئيسي لصناعة السيارات الكهربائية.

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وتسعى شركة "أوتوموتيف سيلز" إلى تطوير وإنتاج خلايا ووحدات بطاريات للسيارات الكهربائية، مع التركيز على السلامة والأداء والقدرة التنافسية، بالتزامن مع ضمان أعلى مستوى من الجودة وبصمة كربونية أقل، حيث ستقوم الشركة بزيادة حجم الاستثمار في هذا المشروع إلى أكثر من 7 مليارات يورو (8.2 مليار دولار) ، والتي سيتم توفيرها من خلال الإعانات والتمويل من الأسهم والقروض.



ويتمتع الشركاء الثلاثة بالعديد من المزايا التي ستسهم في تحقيق أهداف الائتلاف الجديد، حيث تمتلك "سافت" وهي شركة تابعة لتوتال للطاقة، أكثر من 100 عام من الخبرات التكنولوجية العميقة في مجال البطاريات وأنظمتها طويلة العمر، فيما تملك شركة ستيلانتس العالمية الخبرات الطويلة في مجال التنقل، وقدرتها على توفير أحدث تقنيات التنقل بحلول مميزة وجذابة وبأسعار مستدامة ومنافسة، يضاف إليها الخبرات البحثية التطويرية لمرسيدس بنز، بجانب خطتها للتوسع في مرافق إنتاج الائتلاف بمعايير الجودة اللازمة.



وفي تعليقه على هذا الائتلاف، قال أولا كلينيوس الرئيس التنفيذي لشركة "دايملر" التي تملك علامة "مرسيدس – بنز":"تتبنى مرسيدس-بنز خطة تحول طموحة للغاية ويمثل هذا الاستثمار علامة استراتيجية فارقة في طريقنا نحو حيادية ثاني أكسيد الكربون. وسنتعاون مع أوتوموتيف سيلز لتطوير خلايا ووحدات للبطاريات مصممة خصيصاً لمرسيدس بنز وإنتاجها بكفاءة في أوروبا ".



وأضاف كلينيوس :" تتيح لنا هذه الشراكة الجديدة تأمين التوريدات، والاستفادة من انخفاض كلف الإنتاج ، وتزويد عملائنا بتكنولوجيا بطاريات فائقة. علاوة على ذلك ، يمكننا المساعدة في ضمان بقاء أوروبا في قلب صناعة السيارات - حتى في عصر الكهرباء. مع مرسيدس بنز كشريك جديد ، تهدف ACC إلى مضاعفة السعة في مواقعها الأوروبية لدعمها القدرة التنافسية الصناعية لأوروبا في تصميم خلايا البطاريات وتصنيعها ".



من جانبه، رحب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال للطاقة، باتريك بوياني، بانضمام مرسيدس بنز للائتلاف وقال: "تدل هذه الخطوة على مصداقية مبادرتنا التي قمنا بها بالتعاون مع شركة ستيلانتس، ويدعم بوضوح طموحنا لإنشاء رائد أوروبي محتمل في سباق البطاريات، معاً سنجلب جميع مهاراتنا للمساهمة في التنمية المستدامة للتنقل".



وأضاف بوياني: "هذه الخطوة الجديدة تثبت تحوّل توتال للطاقة إلى شركة طاقة واسعة النطاق، واستعدادنا لتوسيع بصمتنا في مجال التنقل الكهربائي"، مبيناً أن توتال للطاقة ستعتمد على " سافت " التابعة لها في صناعة البطاريات، بجانب الخبرات الصناعية لشركاء الائتلاف، لمواجهة النمو القوي للسيارات الكهربائية في أوروبا.