الثلاثاء 2025-09-02 10:40 ص
 

مدير مستشفى الإيمان: لا قرار رسمي بنقل كوادر من وحدة غسيل الكلى

مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون
مستشفى الإيمان الحكومي في عجلون
 
الثلاثاء، 02-09-2025 09:45 ص

الوكيل الإخباري-  أكد مدير مستشفى الإيمان الحكومي، الدكتور محمد بني نصر، أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تخصيص عدد من كوادر تمريض وحدة غسيل الكلى لمستشفى الأميرة بسمة الحكومي.اضافة اعلان


وأوضح بني نصر، في مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن وحدة غسيل الكلى في المستشفى تضم 24 كرسياً وتخدم 68 مريضاً، من بينهم 6 مرضى عسكريين، ويشرف عليهم 15 ممرضاً قانونياً حاصلين على دورات متخصصة.

وأضاف أنه تم تخصيص طبيبة كلى تعمل بنظام شراء الخدمات ثلاثة أيام في الأسبوع، مع توفير مواقف خاصة للسيارات ومعاملة خاصة للمرضى.

وشدد على أن جميع كوادر التمريض، بما فيهم ممرضو غسيل الكلى، لا يزالون على رأس عملهم.

 
 
