مدير مستشفى الإيمان: لا قرار رسمي بنقل كوادر من وحدة غسيل الكلى

وأوضح بني نصر، في مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن وحدة غسيل الكلى في المستشفى تضم 24 كرسياً وتخدم 68 مريضاً، من بينهم 6 مرضى عسكريين، ويشرف عليهم 15 ممرضاً قانونياً حاصلين على دورات متخصصة.
وأضاف أنه تم تخصيص طبيبة كلى تعمل بنظام شراء الخدمات ثلاثة أيام في الأسبوع، مع توفير مواقف خاصة للسيارات ومعاملة خاصة للمرضى.
وشدد على أن جميع كوادر التمريض، بما فيهم ممرضو غسيل الكلى، لا يزالون على رأس عملهم.
-
أخبار متعلقة
-
الأسمر: التأمين الصحي إلزامي لمنتسبي نقابة أطباء الأسنان
-
حادث مروري ومطالبات بتركيب كاميرات مراقبة بالأنفاق المرورية في عمان
-
مصادر رسمية لـ " الوكيل" : لا تغيير على التوقيت الصيفي
-
التنمية: أرض جمعية السلط الخيرية في خلدا مملوكة لأمانة عمّان وتُعاد إليها في حال المخالفة
-
الصحة توضح حول نظام حجز المواعيد الإلكترونية للوافدين
-
الامن العام يكشف تفاصيل العثور على جثة مواطن بإربد
-
وزير التربية يوعز بالتحقيق في قضية رسوب 30 طالباً في مدرسة رشيد طليع
-
التربية توضح بشأن عدد أيام الغياب المسموح بها