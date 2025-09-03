إطلاق فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى 2025"

الوكيل الإخباري- أطلق مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، الأربعاء، فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى 2025 – الفوج الثالث" بعنوان "إدارة المشاريع".

وتنعقد الدورة في بيت شباب عمّان، بمشاركة 27 شابًا وشابة من مختلف المحافظات، يمثلون عددًا من أصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة، وطلبة الجامعات، والهيئات الشبابية والأحزاب، إلى جانب أعضاء المراكز الشبابية.



وركزت فعاليات اليوم الأول على المراحل الأساسية للمشروع، وطرق اختياره، ودورة حياته، وأصحاب المصلحة فيه، مع تنفيذ تدريبات عملية، أبرزها إعداد وثيقة التأسيس.