الأربعاء 2025-09-03 05:38 م
 

إطلاق فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى 2025"

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الأربعاء، 03-09-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-   أطلق مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، الأربعاء، فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى 2025 – الفوج الثالث" بعنوان "إدارة المشاريع".

اضافة اعلان


وتنعقد الدورة في بيت شباب عمّان، بمشاركة 27 شابًا وشابة من مختلف المحافظات، يمثلون عددًا من أصحاب المبادرات المجتمعية المتميزة، وطلبة الجامعات، والهيئات الشبابية والأحزاب، إلى جانب أعضاء المراكز الشبابية.


وركزت فعاليات اليوم الأول على المراحل الأساسية للمشروع، وطرق اختياره، ودورة حياته، وأصحاب المصلحة فيه، مع تنفيذ تدريبات عملية، أبرزها إعداد وثيقة التأسيس.

 

ويأتي برنامج "نشامى" ضمن المشروع الوطني لإعداد القيادات الشبابية، ويتضمن 80 ساعة تدريبية موزعة على أربع مراحل، انسجامًا مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، ورؤية وزارة الشباب في تمكين الطاقات الشابة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة ياطر اللبنانية

عربي ودولي شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة ياطر اللبنانية

ا

اقتصاد محلي سحويل: 16 استثمارا سعوديا في المدن الصناعية الأردنية

ا

أخبار محلية السفير البريطاني يلتقي طلبة منحة "تشيفننغ"

الضمان مستمر ولن يوقف صرف رواتب المتقاعدين فوق ثمانين عاما

أخبار محلية الضمان مستمر ولن يوقف صرف رواتب المتقاعدين فوق ثمانين عاما

ا

أخبار محلية اتفاقية لإنشاء ملعب خماسي في منطقة دلاغة

اتحاد العمال والعمل الدولية يناقشان إطار التعاون المشترك لتعزيز العمل اللائق للمرأة

أخبار محلية اتحاد العمال والعمل الدولية يناقشان إطار التعاون المشترك لتعزيز العمل اللائق للمرأة

وزارة الشباب

أخبار محلية إطلاق فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى 2025"

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين



 
 





الأكثر مشاهدة