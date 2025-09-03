اتفاقية لإنشاء ملعب خماسي في منطقة دلاغة

الوكيل الإخباري- وقّعت وزارة الشباب، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لإنشاء ملعب خماسي في منطقة دلاغة، بهدف تعزيز دور الشباب وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية في المنطقة.

ووقّع الاتفاقية وزير الشباب الدكتور رائد العدوان ورئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات، حيث نصّت على تمويل المشروع من مخصصات وزارة الشباب ضمن موازنة مجلس محافظة معان لعام 2025.



وبموجب الاتفاقية، ستتولى سلطة إقليم البترا إعداد الدراسات الفنية والهندسية وطرح عطاء التنفيذ والإشراف على مراحل المشروع، بما يشمل الحلول الفنية اللازمة لتصريف مياه الأمطار وإنشاء الجدران الاستنادية، إضافة إلى تعبيد الطريق المؤدي إلى الملعب عند توفر المخصصات المالية.



وبين العدوان أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية من مرافق شبابية ورياضية، وتوفير مساحات آمنة وداعمة للشباب تمكنهم من استثمار أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وتنفيذ أنشطتهم.



وأكد العدوان أن الوزارة تنتهج سياسة الانفتاح والشراكة مع المؤسسات الرسمية والوطنية كافة، بما يخدم القطاع الشبابي ويحقق الاستثمار الأمثل للموارد.



من جانبه، قال البريزات إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام السلطة بتوفير مشاريع تنموية تخدم المجتمع المحلي في إقليم البترا، وبخاصة فئة الشباب الذين يشكلون الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن، مؤكداً أن السلطة تعمل على إيجاد المنشآت المناسبة للشباب في مختلف تجمعات إقليم البترا الستة، ولن يكون ملعب دلاغة الأخير في المنطقة.