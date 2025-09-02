فريق "إمكان الإسكان" ينفذ يوماً ترفيهياً لتعزيز استعداد الأطفال في قرى SOS الأردنية للعام الدراسي الجديد

الوكيل الإخباري- شارك موظفو بنك الإسكان ضمن فريق "إمكان الإسكان" في فعالية ترفيهية نظمها البنك بالتعاون مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية في إربد، لمشاركة الأطفال استعداداتهم للعودة إلى المدرسة وبدء العام الدراسي الجديد بحماس وطاقة إيجابية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار دعم البنك المتواصل للجمعية من خلال مظلته للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، وذلك على عدة محاور أبرزها دعم البيوت الأسرية، كجزء من الشراكة الممتدة بين الطرفين منذ سنوات، والتي ساهم البنك من خلالها بضمان استدامة توفير الرعاية للأطفال في الجمعية.

وتنسجم هذه الفعالية مع التزام البنك بتحقيق التمكين والأمان الاجتماعي لأبناء المجتمع من خلال مظلة "إمكان الإسكان"، لا سيما الأطفال والذين يمثل التفاعل الإيجابي معهم خطوة أساسية تتيح لهم النمو في بيئة آمنة ومحفزة، وتعزز ثقتهم بأنفسهم وبمجتمعهم.



وتضمنت الفعالية التي تميزت بأجوائها التفاعلية، عدة أنشطة تمثلت بتجليد الكتب، وتجهيز الحقائب المدرسية بالمستلزمات الأساسية، وتنظيم المكتبة، إلى جانب جلسة للرسم والتلوين، مختتمة بعرض ترفيهي أسهم في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال، لتحفيزهم للعام الدراسي الجديد.