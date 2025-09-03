الأربعاء 2025-09-03 05:38 م
 

السفير البريطاني يلتقي طلبة منحة "تشيفننغ"

ا
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 03-09-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري- التقى السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول، الطلبة الأردنيين الحاصلين على منحة "تشيفننغ" للعام الحالي، والذين يستعدون للسفر إلى المملكة المتحدة لاستكمال دراساتهم لدرجة الماجستير لمدة عام، وذلك بحضور أعضاء مجلس خريجي "تشيفننغ" برئاسة الدكتور فارس بريزات.

اضافة اعلان


وقالت السفارة البريطانية في عمان، ببيان اليوم الأربعاء، إن منح "تشيفننغ"، الممولة من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، تعد جزءا من برنامج عالمي للمنح الدراسية يهدف إلى دعم الطلبة المتميزين، من خلال توفير تمويل كامل لدراسة أي برنامج ماجستير مؤهل في الجامعات البريطانية.


وسيلتحق الطلبة الفائزون هذا العام بتخصصات متنوعة تشمل، الهندسة الطبية الحيوية، والاقتصاد، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وريادة الأعمال الرقمية، والهندسة والابتكار، والصحة العامة العالمية، والصحافة، وعلم النفس، والإدارة.


وقال السفير البريطاني إن طلبة "تشيفننغ" لهذا العام يجسدون ما يتمتع به شباب الأردن من مواهب وطموحات وإمكانات واعدة، مؤكدا أن خريجي البرنامج، كما في الدفعات السابقة، سيساهمون بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية في الأردن، وتعزيز الشراكة المتواصلة بين البلدين.


ويستمر باب التقديم لمنح "تشيفننغ" حتى 7 تشرين الأول المقبل، ويدعى المهتمون إلى البدء مبكرا في تجهيز طلباتهم وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني: (www.chevening.org/apply).

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة ياطر اللبنانية

عربي ودولي شهيد بغارة إسرائيلية على بلدة ياطر اللبنانية

ا

اقتصاد محلي سحويل: 16 استثمارا سعوديا في المدن الصناعية الأردنية

ا

أخبار محلية السفير البريطاني يلتقي طلبة منحة "تشيفننغ"

الضمان مستمر ولن يوقف صرف رواتب المتقاعدين فوق ثمانين عاما

أخبار محلية الضمان مستمر ولن يوقف صرف رواتب المتقاعدين فوق ثمانين عاما

ا

أخبار محلية اتفاقية لإنشاء ملعب خماسي في منطقة دلاغة

اتحاد العمال والعمل الدولية يناقشان إطار التعاون المشترك لتعزيز العمل اللائق للمرأة

أخبار محلية اتحاد العمال والعمل الدولية يناقشان إطار التعاون المشترك لتعزيز العمل اللائق للمرأة

وزارة الشباب

أخبار محلية إطلاق فعاليات المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى 2025"

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني : نرفض بالمطلق كل المحاولات الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين



 
 





الأكثر مشاهدة