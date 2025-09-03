السفير البريطاني يلتقي طلبة منحة "تشيفننغ"

وقالت السفارة البريطانية في عمان، ببيان اليوم الأربعاء، إن منح "تشيفننغ"، الممولة من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، تعد جزءا من برنامج عالمي للمنح الدراسية يهدف إلى دعم الطلبة المتميزين، من خلال توفير تمويل كامل لدراسة أي برنامج ماجستير مؤهل في الجامعات البريطانية.
وسيلتحق الطلبة الفائزون هذا العام بتخصصات متنوعة تشمل، الهندسة الطبية الحيوية، والاقتصاد، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وريادة الأعمال الرقمية، والهندسة والابتكار، والصحة العامة العالمية، والصحافة، وعلم النفس، والإدارة.
وقال السفير البريطاني إن طلبة "تشيفننغ" لهذا العام يجسدون ما يتمتع به شباب الأردن من مواهب وطموحات وإمكانات واعدة، مؤكدا أن خريجي البرنامج، كما في الدفعات السابقة، سيساهمون بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية في الأردن، وتعزيز الشراكة المتواصلة بين البلدين.
ويستمر باب التقديم لمنح "تشيفننغ" حتى 7 تشرين الأول المقبل، ويدعى المهتمون إلى البدء مبكرا في تجهيز طلباتهم وتقديمها عبر الموقع الإلكتروني: (www.chevening.org/apply).
