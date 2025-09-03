السفير البريطاني يلتقي طلبة منحة "تشيفننغ"

الوكيل الإخباري- التقى السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول، الطلبة الأردنيين الحاصلين على منحة "تشيفننغ" للعام الحالي، والذين يستعدون للسفر إلى المملكة المتحدة لاستكمال دراساتهم لدرجة الماجستير لمدة عام، وذلك بحضور أعضاء مجلس خريجي "تشيفننغ" برئاسة الدكتور فارس بريزات.

اضافة اعلان



وقالت السفارة البريطانية في عمان، ببيان اليوم الأربعاء، إن منح "تشيفننغ"، الممولة من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، تعد جزءا من برنامج عالمي للمنح الدراسية يهدف إلى دعم الطلبة المتميزين، من خلال توفير تمويل كامل لدراسة أي برنامج ماجستير مؤهل في الجامعات البريطانية.



وسيلتحق الطلبة الفائزون هذا العام بتخصصات متنوعة تشمل، الهندسة الطبية الحيوية، والاقتصاد، والصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وريادة الأعمال الرقمية، والهندسة والابتكار، والصحة العامة العالمية، والصحافة، وعلم النفس، والإدارة.



وقال السفير البريطاني إن طلبة "تشيفننغ" لهذا العام يجسدون ما يتمتع به شباب الأردن من مواهب وطموحات وإمكانات واعدة، مؤكدا أن خريجي البرنامج، كما في الدفعات السابقة، سيساهمون بشكل فعال في دعم مسيرة التنمية في الأردن، وتعزيز الشراكة المتواصلة بين البلدين.