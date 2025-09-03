مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

12:02 م

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.