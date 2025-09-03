مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
