الأربعاء 2025-09-03 12:16 م
 

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك
 
الأربعاء، 03-09-2025 12:02 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
 
 
