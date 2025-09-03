اتحاد العمال والعمل الدولية يناقشان إطار التعاون المشترك لتعزيز العمل اللائق للمرأة

05:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744735 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بحث الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خطة العمل المقترحة مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، خلال اجتماع عقد مع ممثلي البرنامج في الأردن. اضافة اعلان





وحسب بيان للاتحاد، اليوم، حضر اللقاء ممثلي الشركة التي قامت بإعداد فيديوهات المواد التدريبية للمنصة الوطنية لتدريب العاملين والعاملات في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، والتي سيتم ربطها بمنصة العقد الإلكتروني الموحد للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.



وجرى خلال اللقاء، استعراض المنصة التعليمية الإلكترونية وآلية عملها، بالإضافة إلى المحتوى الذي سيتم نشره عليها.



ويأتي هذا الاجتماع في إطار الخطة الاستراتيجية للاتحاد، التي تسعى إلى تعزيز الحوار الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، لتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل الأردني.



كما تعد هذه الشراكة ضمن مشروع "المساواة في العمل" الذي ينفذه برنامج العمل اللائق للمرأة بالتعاون مع حكومة مملكة النرويج خلال السنوات الثلاث القادمة.