تويوتا تحتفل بفوزها التاريخي الخامس على التوالي في سباق لومان 24 ساعة

الوكيل الإخباري - حقق فريق "جازو للسباقات" الفوز بالمركزين الأول والثاني في النسخة التسعين من سباق "لومان 24 ساعة" الذي أقيم مؤخرًا على حلبة "دي لا سارث" في فرنسا، ليضيف النصر الخامس له على التوالي في هذا السباق الأسطوري.

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قدّم السائقون سيباستيان بويمي، وبريندون هارتلي، وريو هوريكاوا، أداءً استثنائيًا على متن سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم 8؛ إذ أكملوا 380 دورة لينالوا الصدارة وسط تشجيع كبير من الجمهور.



تمكّن الفائزون في سباق العام الماضي مايك كونواي، وكاموي كوباياشي، وخوسيه ماريا لوبيز من تحقيق الفوز لفريق "جازو للسباقات" بالمركزين الأول والثاني للمرة الرابعة؛ إذ عبرت سيارتهم تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم 7 خط النهاية بعد دقيقتين و1.222 ثانية فقط، محققة المركز الثاني.

وتمكّن بويمي بانتصاره الرابع هذا من تحقيق رقم قياسي جديد للسائقين السويسريين، فيما أصبح هارتلي، بفوزه الثالث، أفضل سائق نيوزيلندي في سباقات لومان.



شهد السباق تفوقًا واضحًا لسيارتيْ تويوتا GR010 الكهربائيتيْن الـ "هايبرِد" عاليتي الأداء، اللتين تصدرتا السباق مع تبادل أدوار الصدارة بينهما عدة مرات؛ إذ كانت تفصل بين السيارتيْن بضع ثوانٍ فقط طيلة الـ 16 ساعة الأولى من السباق.

وقد أسهمت المناطق الضيقة، وتوالي دخول سيارات الأمان في تغير ترتيب السيارات طيلة فترة السباق، إلا أن فريق "جازو للسباقات" حقق تقدمًا واضحًا على المنافسين.



تغيّر مجرى السباق بشكل حاسم في الدورة 256؛ إذحقق بويمي الصدارة على متن سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداءالتي تحمل الرقم 8، بعد قضاء وقت أقصر في نقطة الصيانة الدورية مقارنة بمنافسه خوسيه ماريا لوبيز على متن سيارةتويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم 7.

وقد اجتاز بريندون هارتلي خط النهاية أولًا ليفوز بالسباق، يتبعه لوبيز خلال فترة وجيزةبعد أن أكمل 5,177كم من السباق.

وبهذه النتيجة، حصل فريق"جازو للسباقات"على نقاط مزدوجة في بطولة العالم للتحمل لعام 2022، لتتصدر تويوتا بطولة المُصَّنِعين بعد ثلاثة سباقات.



وتعليقًا على هذا الانتصار التاريخي، صرّح آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، قائلاً: "تهانينا للفريقين على فوزهما بالمركزين الأول والثاني على متن سيارتيْ تويوتا GR010 الكهربائيتين الـ "هايبرِد" عاليتي الأداء.

فهذا العام، كان سباق لومان عبارة عن تحدي على المركزين الأول والثاني. فمنذ بداية السباق وطيلة الـ 16 ساعة الأولى، كان الفريقان يتنافسان بقوة وبفارق ثوانٍ قليلة فقط. لذلك، أود توجيه الشكر إلى سائقينا الستة المميزين.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تولى كاموي منصب مدير الفريق في سباق لومان الأسطوري للمرة الأولى، وأنا حقًا أقدر المجهود الكبير الذي يبذله".



وتابع تويودا: "إن صناعة السيارات وبناء الفريق هي منافسة لا تنتهي، لذلك أتمنى المواصلة في تشجيع روح الفريق، فقد حقق فريق جازو للسباقات الفوز الخامس على التوالي في سباق لومان. وكل الشكر والتقدير لشركائنا ومشجعي الفريق على دعمهم المستمر".



وكانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

ومن المقرر أن تقام المرحلة القادمة من بطولة العالم للتحمل في 10 تموز القادم على حلبة مونزا في إيطاليا.