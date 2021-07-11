تويوتا تواصل تصدر بطولة المُصنّعين وفريق جازو للسباقات يحقق فوزاً مذهلاً في رالي سفاري كينيا

الوكيل الاخباري - حقق فريق جازو للسباقات فوزاً مذهلاً آخر بالمركزين الأول والثاني في رالي سفاري كينيا الذي تتم إقامته لأول مرة منذ 20 عاماً ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

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وقد نجح كلٌ من سيباستيان أوجييه والسائق المساعد جوليان إنغراسيا في تحقيق انتصارٍ رائعٍ على متن سيارة تويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 1 ليحققوا فوزهم الرابع من بين ستة سباقات، ويعززوا صدارتهم لبطولة السائقين بمقدار 34 نقطة، في حين اعتلى تاكاموتو كاتسوتا منصة التتويج للمرة الأولى في بطولة العالم للراليات على متن سيارةتويوتا يارس للراليات التي تحمل الرقم 18 ليستكمل فوز الفريق بالمركزين الأول والثاني.



اتسم رالي سفاري كينيا بالإثارة والتشويق، وشكّل مسار السباق صعوبة بالغة للسائقين.

وعلى الرغم من أن أوجييه كان في المركز السابع بفارق أكثر من دقيقتين عن المنافس أمامه في اليوم الثاني للسباق، إلا أن الأداء المميز لسيارة تويوتا يارس للراليات، ومهارات القيادة التي يتمتع بها أوجييه، جعلته يتقدم إلى المركز الثالث في اليوم الرابع والأخير، لينجح بعد ذلك في سد الفجوة مع زميله كاتسوتا؛ حيث سجل المتسابقين نفس الوقت الإجمالي قبل المرحلتين الأخيرتين، وظل التنافس بينهما محتدماً حتى خط النهاية.

وفاز أوجييه بسبع مراحل من السباق قبل أن يفوز الفريق بالمركزين الأول والثاني خلال مرحلة "باور" الأخيرة (Power Stage) التي حسمت السباق.

وباعتلائه منصة التتويج للمرة الأولى، يضيف كاتسوتا إنجازاً تاريخياً لـ "برنامج تحدي تويوتا جازو للسباقات في بطولة العالم للراليات"، والذي ساهم في تطوير مواهب السائقين منذ إطلاق البرنامج في العام 2015.

وبفضل هذا التقدم، تتصدر تويوتا الآن بطولة المصنعين بمقدار 59 نقطة في منتصف الموسم.

ويعتزم فريق جازو للسباقات زيادة هذا التقدم خلال السباق المقبل وهو رالي إستونيا، والذي سيقام خلال الفترة 15-18 تموز، ويقام على طرقٍ سريعة وسلسة مكسوةٍ بالحصى تتضمن العديد من العوائق، وبعض الأقسام الفنية الصعبة.