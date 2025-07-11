البنتاغون: الموافقة على بيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو للبنان

11:14 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان الجمعة إن وزارة الخارجية وافقت على اتفاق محتمل لبيع عتاد صيانة لطائرات إيه-29 سوبر توكانو إلى لبنان بقيمة 100 مليون دولار. اضافة اعلان





وسوبر توكانو طائرة هجومية خفيفة متعددة المهام تستخدم عادة للتدريب.