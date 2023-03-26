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الأحد، 26-03-2023 11:50 ص

ثلاثة فرق من جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا يتأهلون لنهائيات هاكاثون التكنولوجيا المالية (Ahli FinTech Hackathon)

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الوكيل الإخباري - فازت ثلاثة فرق من جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا في الجولة الثانية من مسابقة هاكاثون التكنولوجيا المالية  (Ahli FinTech Hackathon).
بتنظيم من شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية، بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، وبمشاركة  واسعة من اثني عشرة جامعة أردنية.
وحصلت الفرق الفائزة، على المركز الأول والثاني والتاسع ضمن العشر مراكز الأولى التي تأهلت للتصفيات النهائية. حيث شاركت الجامعة  بأربعة فرق من أصل 39 فريقا من مختلف الجامعات الاردنية.  

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وهنأت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، الفرق الفائزة على ما حققوه من نتائج مشرفة، متمنية لهم مزيداً من التميز والتفوق والنهوض باسم الجامعة من خلال مشاركاتهم المتميزة في المسابقات التي تدعم مسيرتهم الدراسية، وتنمي روح التنافسية و العمل بروح الفريق الواحد، وتساعدهم في التعرف على آخر المستجدات في الجوانب العملية في تخصصات التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، قال عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور، أن هذه المسابقة توفر للطلبة فرصة لتقديم وتطوير أفكارهم الإبداعية في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال استقطاب الاستثمارات التي تساهم في تمويل وتأسيس الشركات الناشئة، إضافة إلى مشاركة مجانية في مسارع أعمال Ahli Fintech Accelerator كحاضنة للمشاريع الريادية بهدف تعزيزها وتسريع نموها. 
 وتشكل الفريق الفائز بالمركز الاول من الطلبة؛ محمد ابو عريضة، و لافي عودة، ومحمد معاني، في حين ضم الفريق الفائز بالمركز الثاني كلا من الطلبة؛ علا رقيبات، و قمر الشيخ، و محمد عبدالنبي، كما ضم  الفريق الفائز بالمركز الثالث الطلبة؛  سارا الاسماعيل، ورنيم ابو صوي، ولورا عكروش.

 




 

 


 

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