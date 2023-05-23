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الثلاثاء، 23-05-2023 04:52 م

جدّدت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية الشراكة الاستراتيجيّة مع بنك الإسكان لمدة عامَين

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الوكيل الإخباري - جدّدت مؤسسة الحسين للسرطان اتفاقية الشراكة الاستراتيجيّة مع بنك الإسكان لمدة عامَين.اضافة اعلان

  ووقع اتفاقية التجديد، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان عبد الإله الخطيب، كل من الرئيس التنفيذي للبنك عمار الصفدي، ومديرة عام المؤسسة نسرين قطامش.
من جهته، أكّد الصفدي على اعتزاز بنك الإسكان بالشراكة التي تجمعه مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، مبيناً أن البنك يحرص على أن يبقى داعماً لها في سياق مبدأ الشراكة الحقيقية والمستدامة، حيث يسعى ليتكامل دوره المجتمعي مع دورها لتمكينها من تحقيق أهدافها الإنسانية والتنموية.
وقال إن قطاعي الصحة والتعليم من المحاور الرئيسة التي يدعمها البنك في إطار برامج ونشاطات استراتيجيته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، بهدف تعزيز قدرة تلك القطاعات على مواجهة التحديات بما ينسجم مع أولويات التنمية. 
وأضاف أن مرض السرطان يعد من أبرز التحديات المجتمعية الحالية، مؤكداً مواصلة البنك دعمه للمصابين به وتلبية احتياجاتهم الصحية والتعليمية وغيرها، وخصوصاً الشباب والنساء. 
ولفتت مديرة عام المؤسسة إلى أهمية هذه الشراكة في مساندة الجهود المجتمعيّة بمجالات التطوّع والتوعية بأهمية الكشف المبكّ، ودعم مرضى السرطان أكاديميا، إذ تولي المؤسسة عناية خاصّة للمرضى ضمن منهجية الرعاية الشمولية التي يقدمها مركز الحسين للسرطان.

 




 

 


 

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