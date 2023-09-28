"جورامكو" تحصد جائزة أفضل مقدم خدمات في قطاع إصلاح وصيانة وتجديد الطائرات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023

الوكيل الإخباري - في إنجاز جديد لها، حصدت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية مقراً لها، لقب وجائزة أفضل مقدم خدمات في قطاع إصلاح وصيانة وتجديد الطائرات التجارية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023، وذلك من قِبَل مجلة Airline Economics التي تعنى بإبراز التميز وتكريم الإنجازات والمساهمات الاستثنائية التي تنعكس بالإيجاب على مجال الطيران والاحتفاء بها.

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وتنطوي هذه التسمية والجائزة على أهمية كبيرة، كونها تبرهن على تميز "جورامكو" في خدمة عملائها من شركات وناقلات الطيران من جميع أنحاء العالم، عبر عقود من العمل الجاد والدؤوب النابع من التزام شديد بتقديم خدماتها الشاملة والمتكاملة ذات المستوى العالي من الجودة، وذلك ضمن مرافقها المتطورة والمجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات، وعلى يد فرق عملها الكفؤة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، صرح الرئيس التنفيذي "ل"، فريزر كوري بالقول: "كلنا سعادة وفخر بتصدر المشهد للعام الجاري 2023 مع نيلنا لقب وجائزة أفضل مقدم خدمات في قطاع إصلاح وصيانة وتجديد الطائرات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يعد بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ ليس فقط تجاه تلبية معايير الصناعة، بل والتفوق عليها، الأمر المعزز بتوجيهات قيادتنا التنفيذية العليا في دبي لصناعات الطيران ، وبجهود كل عضو من أعضاء فريق العمل، وبدعم من شبكة الشركاء والعملاء، كما أنه يعتبر خطوة هامة نعزز معها مكانتنا كشركة رائدة مستقلة في مجال عملنا، يعزز هذا التقدير من قراء مجلة Airlines Economics مكانة جورامكو كشركة رائدة في خدمات الصيانة و الإصلاح و التجديد "

ويشار إلى أن الإعلان عن فوز "جورامكو" بهذا اللقب والجائزة، جاء في إطار انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي "Growth Frontiers" – دبي، والذي نظمته شركة ومجلة Airline Economics في الخامس والعشرين من شهر أيلول الجاري في فندق الريتز – كارلتون دبي، وجمعت ضمنه قادة الصناعة للاحتفاء بالإنجازات المميزة المؤسسية والفردية التي حققتها كبرى الشركات والأفراد، وبالتعاونات والشراكات والصفقات الهامة ضمن قطاع تمويل وتأجير الطيران على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي.