"جو أكاديمي" تدعم المجتمع بسلسلة من المبادرات بالتركيز على تمكين التعليم الإلكتروني خلال النصف الأول من العام

الوكيل الإخباري - تجسيداً لسعيها لإحداث تأثيرات إيجابية في المجتمع المحلي وبما يتماشى مع رؤيتها لتوفير التعليم الإلكتروني المتميز لجميع الطلاب في المملكة أينما كانوا ومهما كانت ظروفهم، نفذت "جو أكاديمي"، منصة المليون طالب، والتي تعدّ المنصة الأكبر والأحدث للتعليم الإلكتروني التفاعلي في الأردن، سلسلة من المبادرات التي أكدت عبرها على دورها الإنساني والتزامها بدعم مختلف القطاعات والفئات بالتركيز على التعليم والطلاب، خاصة الأقل حظاً منهم، خلال النصف الأول من العام.

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وفي تعقيب له، قال الرئيس التنفيذي لـ "جو أكاديمي"، المهندس علاء جرّار: "نحرص على أن نكون في جو أكاديمي جزءاً من الحلول للقضايا الملحة في مجتمعاتنا، لا سيما استدامة التعليم النوعي وتوسيع نطاق شموله، لدوره في بناء أجيال المستقبل التي يعول عليها لحمل راية التطوير، وهو ما يقف وراء تركيزنا على دمج ما نقدمه من تعليم إلكتروني متميز في برامجنا المجتمعية بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية مما يضمن تقديم فرص متكافئة للتعليم وتطوير مستوى الطلاب، وبما يسهم أيضاً في الحد من التسرب المدرسي، وتخفيف الأعباء عن أفراد المجتمع."



واشتملت مبادرات "جو أكاديمي" التي انبثقت من استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والهادفة للمساهمة في التنمية الشاملة المستدامة، التي تعد التنمية البشرية ركيزة أساسية من ركائزها، على مبادرة المنح الدراسية التي تم تنفيذها على عدة محاور، والتي غطت قطاعاً عريضاً من الطلاب الأيتام وذوي الدخل المحدود والأقل حظاً، بالإضافة للاجئين والمرضى.



وفي هذا السياق، قدمت "جو أكاديمي" الدعم المالي لتغطية تكاليف الدراسة الجامعية لعدد من الطلاب المستفيدين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، فضلاً عن تقديم المِنَح لأوائل المملكة من حفظة القرآن الكريم كاملاً للدراسة عبر منصة "جو أكاديمي" بالمجان، إلى جانب مِنَح المتفوقين لطلبة التوجيهي بواقع 3 آلاف منحة، والمِنَح التي تستهدف طلاب القرى النائية، وذلك في عجلون وذيبان وبواقع 1300 منحة، والِمنَح المقدمة على شكل حزم دراسية متكاملة وشاملة لجميع المواد لمدة سنة دراسية كاملة بالتعاون مع شركة زين وبواقع 500 منحة.

كذلك، وزعت "جو أكاديمي" بطاقات اشتراك مجانية شاملة لجميع المواد لسنة دراسية كاملة، موزعة على 1860 بطاقة لطلاب مركز الحسين للسرطان من الصفوف الأساسية وصفوف الثانوي والتوجيهي، و100 بطاقة لطلاب التوجيهي من مخيم الزعتري بالتعاون مع منظمة سوريات عبر الحدود، و100 بطاقة أخرى لطلاب التوجيهي من جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية.



وفي إطار تنفيذها لهذه المبادرات، منحت "جو أكاديمي" الفرصة لكوادرها للتعبير عن روح وقيم التكافل الاجتماعي لديهم؛ لإيمانها بضرورة إشراكهم بأعمالها ذات الأبعاد التنموية لأداء واجباتها وواجباتهم تجاه المجتمع، تعزيزاً لمفاهيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية والعمل الجماعي، وتجسيداً للثقافة والقيم المشتركة لها ولأفراد عائلتها.

وقد نفذت "جو أكاديمي" العديد من الجولات الميدانية ضمن برنامج المكتبة المتنقلة لديها، "لفة باص"، في مختلف المناطق في شمال ووسط وجنوب المملكة، مقدمة الفرصة للطلاب والمعلمين الحاضرين ضمن الجولات للاطلاع على الخدمات والحلول التي تقدمها عبر منصتها، إلى جانب منحهم فرصة تجربة هذه الخدمات مجاناً، والتعرف على أهمية التعلم والتعليم الإلكتروني، مختتمة إياها جميعها بإهداء الطلاب بطاقات اشتراك مجانية والعديد من الهدايا المميزة.



وعلى صعيد آخر، فقد تضمنت مبادرات "جو أكاديمي" العديد من النشاطات الخيرية، ومنها نشاطات موسم رمضان 2023، والتي كان من أبرزها توزيع طرود الخير الغذائية على الأسر المحتاجة بواقع 200 أسرة، مترجمةً حرصها على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.