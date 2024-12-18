جيني ترسم البسمة على وجوه الأطفال في رعاية قرى الأطفال SOS الأردنية في موسم الأعياد

الوكيل الإخباري- قامت شركة جيني وبالتعاون مع شركة 165 للترفيه بمبادرة لرسم البسمة على وجوه الأطفال في رعاية قرى الأطفال SOS الأردنية بمناسبة موسم أعياد نهاية العام في Amman Christmas Market، والتي تهدف إلى نشر الفرح وإدخال السعادة لقلوب الأطفال.

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بدأت الفعالية بوصول الأطفال إلى المكان حيث كانت الأجواء الاحتفالية بانتظارهم، فاستمتعوا أولًا بزيارة مملكة جيني الثلجية، ومتابعة العرض الرائع لملوك الثلج والمشي على الأعواد الخشبية، ثم لقاء سانتا جيني للتعرف والتقاط الصور التذكارية.



وقد اضاف موظفو جيني لمسة من التميّز بحضورهم، حيث تولّى كلٌ منهم مرافقة مجموعة من الأطفال، ليستمتعوا معًا بالتزلج على الجليد، واللعب، وحضور مسرحية "آدم ومشمش"، وتشارك وجبة الغداء، والاستماع إلى الموسيقى التي أضفت أجواء المرح والسعادة على الفعالية.



تأتي هذه المبادرة في إطار مسؤولية جيني الاجتماعية وتأكيدًا على التزامها المستمر بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وإثراء تجربة الأطفال بأجواء مليئة بالدفء والسعادة، لتترك أثراً إيجابياً وذكريات جميلة تدوم طويلاً.



وقد أعرب الرئيس التنفيذي لجيني حماد احتشام بدوره عن سعادته بهذه المبادرة وفخره بالأثر الإيجابي الذي تتركه جيني على المجتمع: "نؤمن في جيني بقوة التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تتركه هذه المبادرات على حياة الأطفال والمجتمع، فهذه الفرصة لا تقتصر فقط على إسعاد الأطفال، بل هي خطوة تؤكد على التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية وحرصنا على خلق بيئة مليئة بالحب والدفء في موسم أعياد نهاية العام. نحن في جيني فخورون بمشاركة هذه اللحظات الجميلة مع الأطفال ونأمل أن تكون مبادرتنا مصدرًا للسعادة والذكريات الجميلة التي ستبقى معهم في المستقبل"



وأضافت السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية قائلة: "نحن فخورون بهذا التعاون الذي يعكس روح العطاء والإيجابية لدى شركة جيني، والجهود التي يبذلونها لإسعاد الأطفال ورسم الابتسامة على وجوههم. مثل هذه المبادرات تُظهر عمق التأثير الذي يمكن أن تحققه الشراكات الهادفة في حياة الأطفال، وكم هي قادرة على إدخال الفرح إلى قلوبهم"



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