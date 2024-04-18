حالة السوق العقاري للشقق السكنية في الأردن

الوكيل الاخباري - قَدَّم مَوقِع السُّوق المفْتوح، الأوَّل فِي مَجَال بَيْع وشراء العقارات بِالْأرْدنِّ، تحْليلًا مُعَمقًا لِلْمشْهد العقاريِّ فِي الممْلكة الأرْدنِّيَّة الهاشميَّة لِعَام 2023؛ بِحَيث يَرسُم هذَا التَّحْليل صُورَة شَامِلة لِلْوضْع والتَّوجُّهات السَّائدة فِي سُوق الشُّقق السَّكنيَّة فِي اَلْعام المنْصرم، مُعْتمِدًا على بيانَات دَقِيقَة وتحْليلات رَصِينَة.

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تمَّ تَصمِيم التَّقْرير لِيكون مَصدَر قِيم لِلْمعْلومات يَستفِيد مِنْه كُلًّا مِن المسْتثْمرين والْمشْترين المحْتملين والْمحلِّلين فِي القطَاع العقاريِّ؛ إِذ يُوفِّر إِرْشادات أَساسِية لِفَهم تفاعلات العرْض والطَّلب، وَيبرِز اَلفُرص الاسْتثْماريَّة المتاحة فِي السُّوق العقاريِّ الأرْدنِّيِّ لِهَذا اَلْعام، مِمَّا يُمْكِن الأطْراف المعْنيَّة مِن اِتِّخاذ قرارَات مُسْتنيرة.



تحليل حركة العرض والطلب على الشقق السكنية لعام 2023 بحسب تقرير السوق المفتوح



يُظهر تقرير السوق المفتوح لعام 2023 مؤشرات قوية على تحول الاتجاهات السكنية في الأردن، حيث يُسجل الطلب على الشقق المعروضة للإيجار ارتفاعًا يفوق ثلاثة أضعاف الطلب على الشقق المعروضة للبيع في المملكة، مِمَّا يُعْطِي إِشارة وَاضِحة لِلْمطوِّرين العقاريِّين والْمسْتثْمرين بِضرورة الاهْتمام بِسوق الإيجار وَرُبمَا إِعادة النَّظر فِي اِسْتراتيجيَّاتهم لِتلْبِية هذَا الطَّلب المتزايد.









تحليل حركة العرض والطلب على الشقق السكنية المعروضة للبيع في الأردن لعام 2023



حركة العرض على الشقق السكنية المعروضة للبيع بالترتيب حسب المحافظة

تُهيْمِن العاصمة عَمَّان على قَائِمة العرْض فِي سُوق الشُّقق السَّكنيَّة المعْروضة لِلْبيْع فِي تَقرِير السُّوق المفْتوح لِعَام 2023، مُتَربعَة على قِمَّة القائمة بِوصْفِهَا القلْب النَّابض لِلْعقارات فِي اَلأُردن، وَتأتِي فِي المرْتبة اللَّاحقة كُل مِن الزَّرْقاء وَإربِد والْعقبة والسَّلط، حَيْث تَقَاربَت هَذِه المحافظات فِي نسب اَلعرض، مُشْكِلة سُوقًا تنافسيًٍّا مُتَقارِبًا يَجمَع بَيْن الحيويَّة والتَّنوُّع، وبعْد ذَلِك، تَأتِي بَقيَّة المحافظات اَلتِي تَشهَد عرْضًا أقل، وَلَكنهَا تظلّ جُزْءًا لََا يَتَجزَّأ مِن اَلنسِيج العقاريِّ الأرْدنِّيِّ، مُتَمثلَة بِكلٍّ مِن مَأدبا، والْكَرك، وجرْش، وعجلون، والْمفْرق، والرَّمثَا، وَمَعان، والطَّفيلة.









أكثر 5 مناطق عرضًا على الشقق السكنية المعروضة للبيع في الأردن لعام 2023

تَضُم قَائِمة أَكثَر خَمْس مَناطِق فِي اَلأُردن عرْضًا لِلشُّقق السَّكنيَّة لِلْبيْع 4 مَناطِق فِي العاصمة عَمَّان ومنْطَقة وَاحِدة فِي الزَّرْقاء، حَيْث تَأتِي مِنطَقة الجبيْهة مِن شَمَال عَمَّان فِي مُقَدمَة القائمة، تَليهَا الزَّرْقاء الجديدة مِن مُحَافظَة الزَّرْقاء، ثُمَّ ضَاحِية اَلرشِيد اَلتِي تقع فِي شَمَال غَرْب عَمَّان، وَبَعدهَا خلْدا وديْر غُبَار مِن غَرْب عَمَّان، فِيمَا تَتَميَّز جُبيْهَة وخلْدا بِمسْتويات طلب مُتقاربة، وَلكِن تَفوقَت جُبيْهَة بِنسْبة عَرْض أَعلَى مِن الشُّقق.



يُشير هذَا التَّوْزيع إِلى تَركِيز كبير لِلْعقارات المتاحة فِي العاصمة، مِمَّا يَجعَل عَمَّان نُقطَة جَذْب رَئيسِية لِلْباحثين عن الشُّقق السَّكنيَّة فِي اَلأُردن.







حركة العرض والطلب على الشقق السكنية المعروضة للبيع لعام 2023 في الأردن حسب عدد غرف النوم



تُظْهِر البيانات الواردة فِي تَقرِير السُّوق المفْتوح لِعَام 2023 تحْليلًا دقيقًا لِلْعرْض والطَّلب فِي سُوق الشُّقق السَّكنيَّة المعْروضة لِلْبيْع فِي اَلأُردن بِحَسب عدد غُرَف النَّوْم، حَيْث تَحتَل الشُّقق ذات الثَّلَاث غُرَف نَوْم المقدَّمة بِأكْبر حِصَّة فِي العرْض، مع تسْجيلهَا أيْضًا أَعلَى نِسْبَة طلب، مِمَّا يُؤكِّد على شَعبِية هَذِه اَلفِئة مِن العقارات، وتَأتِي بعْدهَا الشُّقق ذات الأرْبع غُرَف نَوْم، حَيْث يَكُون العرْض مُرْتفِعًا أيْضًا لَكِن بِنسْبة طلب تقِل قليلًا عن العرْض.



فِي المقابل، تظْهِر الشُّقق ذات الغرْفتيْنِ نَوْم ثانيًا فِي الطَّلب، بِنسْبة تَفُوق قليلًا مَا هُو مَعرُوض، مِمَّا يَدُل على وُجُود فَجوَة بَيْن العرْض والطَّلب قد تَعكِس فُرصَة لِلتَّطْوير العقاريِّ فِي هَذِه اَلفِئة، وَعلَى الرَّغْم مِن أنَّ الشُّقق ذات غُرفَة نَوْم وَاحِدة والْاسْتودْيوهات تُظْهِر نِسْبَة عَرْض أقلَّ، إِلَّا أنَّ الطَّلب عليْهَا لََا يَزَال مَحدُودًا، مَا يُوحي بِوجود تَركِيز أقلَّ مِن المشْترين على الوحدات الصَّغيرة.



الشُّقق الكبيرة ذات الخمْس غُرَف نَوْم فمَا فَوْق تُظْهِر أَدنَى نِسب فِي العرْض والطَّلب، مِمَّا يُشير إِلى أنَّ هَذِه اَلفِئة مِن العقارات تُلبِّي اِحْتياجات قِطَاع مُحدَّد ومتخَصِّص مِن السُّوق.







حركة العرض والطلب على الشقق السكنية المعروضة للبيع لعام 2023 في الأردن حسب المساحة



فِي سُوق العقارات الأرْدنِّيِّ، يُظْهِر تَقرِير السُّوق المفْتوح أنَّ أَكثرِية نِسْبَة العرْض لِلشُّقق السَّكنيَّة المعْروضة لِلْبيْع تقع ضِمْن اَلفِئة مَا بَيْن 100 إِلى 200 مِتْر مُربَّع، وتحْديدًا الشُّقق اَلتِي تَتَراوَح مِساحتهَا بَيْن 101 - 150 مِتْرًا مُرَبعًا، وَتَليهَا الشُّقق بِمساحات 151 - 200 مِتْر مُربَّع، يَتبَع الطَّلب نَفْس النَّمط، لَكِننَا نُلَاحِظ أنَّ نِسْبَة الطَّلب أَعلَى قليلًا مِن نِسْبَة العرْض لِلشُّقق بِمساحة 101 - 150 مِتْرًا مُرَبعًا، بيْنمَا نِسْبَة الطَّلب على الشُّقق اَلتِي تَتَراوَح مِساحتهَا بَيْن 151 - 200 مِتْر مُربَّع أقلَّ قليلًا مِن نِسْبَة العرْض؛ مما يُشير إِلى أنَّ هُنَاك تفْضيلًا بَيْن السُّكَّان بِالْأرْدنِّ لِلشُّقق ذات المساحات الأصْغر.



فِي اَلمُجمل، تَبيَّن هَذِه البيانات أنَّ هُنَاك توجُّهًا نَحْو الشُّقق مُتَوسطَة الحجْم، وَلكِن مع وُجُود طلب كافٍ فِي جميع فِئَات المساحات اَلأُخرى، مِمَّا يُوفِّر لِلْمسْتثْمرين فِي القطَاع العقاريِّ فهْمًا أَعمَق لِتوقُّعات السُّوق والاحْتياجات السَّكنيَّة فِي اَلأُردن.









حركة العرض والطلب على الشقق السكنية المعروضة للبيع لعام 2023 في الأردن حسب عمر البناء



يُبْرِز تَقرِير السُّوق المفْتوح لِعَام 2023 توجُّهًا مُلْفِتًا فِي سُوق الشُّقق السَّكنيَّة المعْروضة لِلْبيْع فِي اَلأُردن، حَيْث يَظهَر أنَّ الغالبيَّة اَلعُظمى مِن حَركَة العرْض والطَّلب تَتَركَّز على المشاريع حَدِيثَة التَّطْوير اَلتِي لََا يَتَجاوَز عُمْرُها اَلسنَة الواحدة، الأمْر اَلذِي يَعكِس رَغبَة الغالبيَّة فِي اَلحُصول على مَساكِن جَاهِزة لِلسَّكن مُبَاشرَة وَيعَد مُؤَشرًا على ثِقة المسْتهْلكين فِي العقارات اَلتِي أَكمَلت مَراحِل البنَاء وَجاهِزة لِلتَّسْليم.



مِن جِهة أُخرَى، يُلَاحَظ أنَّ العرْض والطَّلب على الشُّقق قَيْد الإنْشاء يُسجِّلَان أَدنَى النِّسب، مِمَّا يُشير إِلى تَحفُّظ المطوِّرين العقاريِّين فِي التَّرْويج لِهَذه العقارات أو إِلى تَردُّد المشْترين فِي الشِّرَاء قَبْل اِكتِمال البنَاء.



مِن نَاحِية أُخرَى، تُظْهِر البيانات وُجُود اِهتِمام مُتَزايِد بِالشُّقق اَلتِي تَتَراوَح أَعمَار بِنائِهَا بَيْن 6 إِلى 9 سَنَوات، حَيْث يُلَاحِظ نِسب عَرْض وَطلَب مُتوازنة تُشير إِلى اِسْتقْرار فِي السُّوق لِهَذه اَلفِئة مِن العقارات، ولَا تَقتَصِر الظَّاهرة على هَذِه اَلفِئة فحسْب، بل تَمتَد لِتشْمل الشُّقق ذات اَلعُمر الأطْول، حَتَّى تِلْك اَلتِي تَصِل إِلى 19 عامًا مِن عُمْر البنَاء.







حركة العرض والطلب على الشقق السكنية المعروضة للبيع لعام 2023 في الأردن حسب السعر



وفْقًا لِموْقع السُّوق المفْتوح؛ تُظْهِر البيانات تباينًا بَيْن العرْض والطَّلب مِن حَيْث فِئَات الأسْعار، حَيْث إِنَّ العرْض يَبدُو مُهَيْمنًا على الشُّقق اَلتِي يَتَراوَح سِعْر المتْر اَلمُربع فِيهَا بَيْن 401 و 600 دِينار أُردُني، مِمَّا يَعكِس تَوافُر عدد كبير مِن العقارات ضِمْن هَذِه اَلفِئة السِّعْريَّة، ومع ذَلِك، يُلَاحَظ أنَّ الطَّلب الأكْبر مِن المسْتهْلكين يَتجِه نَحْو الشُّقق اَلتِي تَتَراوَح أسْعارهَا بَيْن 201 و 400 دِينار لِلْمتْر اَلمُربع؛ إِذ إِنَّ هذَا الفارق بَيْن العرْض والطَّلب يُشير إِلى تَفضِيل السُّكَّان لِلشُّقق الأقلِّ سِعْرًا وَالتِي تُعَد أَكثَر مُلَاءمَة لِلْميزانيَّات المتوسِّطة والْبَحْث عن قِيمة أَفضَل فِي السُّوق العقاريِّ.



أَورَد التَّقْرير كَذلِك أنَّ الشُّقق ذات اَلفِئة السِّعْريَّة مَا بَيْن 601 و 800 دِينار لِلْمتْر اَلمُربع، تَقدُّم نِسْبَة عَرْض مَلحُوظة، إِلَّا أنَّ الطَّلب عليْهَا يظلُّ أقلَّ بِكثير مِن العرْض، وَكذَلِك الأمْر يَنطَبِق على الفئَات السِّعْريَّة مَا بَيْن 801 - 1000 مِتْر مُربَّع فمَا أَكثَر.







تحليل حركة العرض والطلب على الشقق السكنية المعروضة للإيجار في الأردن لعام 2023



نسبة العرض على الشقق السكنية المعروضة للإيجار حسب المحافظة

فِيمَا يَتَعلَّق بِالشُّقق السَّكنيَّة المعْروضة لِلْإيجار فِي اَلأُردن، يظْهِر أنَّ نمط العرْض يَتبَع تقْريبًا نَفْس النَّمط اَلذِي يَظهَر فِي الشُّقق المعْروضة لِلْبيْع، حَيْث تُسيْطِر العاصمة عَمَّان بِقوَّة على حَركَة العرْض، وَتَليهَا إِرْبِد والزَّرْقاء والْعقبة والسَّلط بِالتَّساوي تقْريبًا، مِمَّا يَعكِس اِهْتمامًا واسعًا بِالْإيجارات فِي هَذِه المناطق الرَّئيسيَّة، وَعلَى الرَّغْم مِن ذَلِك، يُظْهِر وُجُود طلب مُسْتَقِر أيْضًا فِي المناطق اَلأُخرى مِن اَلأُردن، وَالتِي تَتَمثَّل بِكلٍّ مِن: مَأدبا، والْكَرك، والْمفرَّق، وجرْش، وعجلون، وَمَعان، والرَّمثَا، والطَّفيلة، مِمَّا يُوحي بِتنوُّع وانْتشار وَاسِع لِلسُّوق الإيجاريَّة فِي جميع أَنحَاء الممْلكة.









أكثر 5 مناطق طلبًا على الشقق السكنية المعروضة للإيجار لعام 2023

يُشير تَقرِير المنَصَّة اَلأُولى لِلْعقارات فِي اَلأُردن لِعَام 2023 إِلى أنَّ مِنطَقة طبرْبور تَكتَسِح قَائِمة أَكثَر المناطق المطْلوب اَلعُثور على شُقَق سَكَنيَّة لِلْإيجار فِيهَا في العَام المنْصرم، على الرَّغْم مِن وُجُود فَجوَة كَبِيرَة مع نِسْبَة العرْض، وَتَليهَا مِنطَقة جُبيْهَة اَلتِي حَققَت نِسْبَة طلب جَيدَة جِدًّا، أُمًّا فِي المرْكز الثَّالث تَأتِي مِنطَقة تِلَاع اَلعَلِي، بِحَيث تَتَفوَّق بِفارق بسيط جِدًّا عن مِنطَقة ضَاحِية اَلرشِيد اَلتِي جَاءَت فِي المرْكز الرَّابع، وأخيرًا، اِحْتلَّتْ مِنطَقة الزَّرْقاء الجديدة المرْكز الخامس، وَهِي تَشهَد تباينًا حادًّا بَيْن العرْض والطَّلب، فَفِي هَذِه المنْطقة، الطَّلب مُرْتَفِع بِشَكل مَلحُوظ وَيفُوق العرْض بِكثير، مِمَّا يُؤدِّي إِلى تحدِّيَات كَبِيرَة فِي تَلبِية اِحْتياجات السُّوق.









حركة العرض والطلب على الشقق السكنية المعروضة للإيجار لعام 2023 في الأردن حسب عدد غرف النوم



وفْقًا لِتقْرِير السُّوق المفْتوح لِعَام 2023، تَميزَت الشُّقق السَّكنيَّة ذات الثَّلَاث غُرَف نَوْم بِتسْجِيل أَعلَى نِسْبَة لِلْعرْض ضِمْن القائمة، حَيْث تَصدرَت المرْتبة اَلأُولى، وتَلتهَا الشُّقق ذات الغرْفتيّ نَوْم، ورغْم أنَّ نِسْبَة الطَّلب على الشُّقق ذات الثَّلَاث غُرَف كَانَت أقلَّ مِن العرْض، إِلَّا أنَّ الوضْع عَكسِي لِلشُّقق ذات الغرْفتيّ نَوْم، حَيْث زَادَت نِسْبَة الطَّلب على هَذِه الوحدات عن العرْض، إذ أن هذَا الاخْتلاف قد يُشير إِلى وُجُود فَجوَة بَيْن العرْض والطَّلب فِي السُّوق الإيجاريَّة، مِمَّا يَعكِس تحدِّيَات تَوازُن العرْض والطَّلب فِي قِطَاع العقارات.







حركة العرض والطلب على الشقق السكنية المعروضة للإيجار لعام 2023 في الأردن حسب المساحة



وفْقًا لِتقْرِير السُّوق المفْتوح لِعَام 2023 فِي اَلأُردن، كَانَت نِسْبَة العرْض لِلشُّقق المعْروضة لِلْإيجار تقْريبًا مُتساوية بَيْن الوحدات اَلتِي تُقِل مِساحتهَا عن 100 مِتْر مُربَّع، وبيْن الشُّقق بِمساحات تَتَراوَح بَيْن 101 - 150 مِتْرًا مُرَبعًا، وَبيَّن الشُّقق بِمساحات تَتَراوَح بَيْن 151 - 200 مِتْر مُربَّع، بيْنمَا كَانَت النِّسْبة الأعْلى لِلطَّلب على الشُّقق المعْروضة لِلْإيجار لِلْوحدات اَلتِي تُقِل مِساحتهَا عن 100 مِتْر مُربَّع، وَتَلتهَا الشُّقق بِمساحات تَتَراوَح بَيْن 101 - 150 مِتْرًا مُرَبعًا، ثُمَّ الشُّقق بِمساحات تَتَراوَح بَيْن 151 - 200 مِتْر مُربَّع. يُظْهِر هذَا التَّفْضيل وُضُوح اِتِّجاه الأفْراد نَحْو الشُّقق ذات المساحات الأصْغر، وقد يَكُون ذَلِك مُرْتبِطًا بِتفْضيلاتهم الشَّخْصيَّة واحْتياجاتهم السَّكنيَّة المحدَّدة.









حركة العرض والطلب على الشقق السكنية المعروضة للإيجار لعام 2023 حسب الفرش

كشف تَقرِير السُّوق المفْتوح لِعَام 2023 أنَّ أَعلَى نِسْبَة طلب فِي اَلأُردن كَانَت على الشُّقق السَّكنيَّة المعْروضة لِلْإيجار غَيْر المفْروشة، وَتَلاهَا الشُّقق المفْروشة، فِيمَا جَاءَت الشُّقق المفْروشة جُزْئِيًا فِي المرْتبة الأخيرة، أما بالنِّسْبة لِنسْبة العرْض، فقد بَقِي التَّرْتيب مُتَّسقًا، حَيْث سَجلَت الشُّقق غَيْر المفْروشة أَعلَى مُعَدلٍ لِلْعرْض، تَلتهَا الشُّقق المفْروشة، ثُمَّ الشُّقق المفْروشة جُزْئِيًا.





