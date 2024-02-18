حدث مميز بحضور ممثلي وسائل الاعلام و المؤثرين تقيمه سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي احتفاءا باطلاق هواتف Galaxy S24

الوكيل الإخباري - التقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عدداً من ممثلي المؤسسات الإعلامية والمؤثرين المتخصصين في قطاع التكنولوجيا الناشطين وأسلوب الحياة على منصات التواصل والإعلام الاجتماعي، وذلك ضمن فعالية أقامتها مؤخراً احتفاءً بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 التي تضم هاتف Galaxy S24 Ultra، وهاتف Galaxy S24+، وهاتف Galaxy S24 التي تساهم في توفير تجارب رائدة للهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركة.



وتضمن اللقاء العديد من الفعاليات التي صممتها "سامسونج" خصيصاً لهذه المناسبة، مع برنامج أتاح للمدعوين فرصة استكشاف وتجربة الهواتف التي تمثل حقبة تحولية تعيد تعريف طريقة تفاعل المستخدمين مع هواتفهم والعالم والمشاركة مع الآخرين، كما تتيح لهم فرصة الاستمتاع بتجربة متميزة وذكية وحصرية من Galaxy مع قدرات هائلة للإبداع والإنتاجية المعززة بإمكانات لا نهائية تتجاوز قدرات الهواتف الحالية.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، أعرب مدير قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، معتز العقرباوي عن سعادته بالتواصل مع الشركاء من القطاع الإعلامي. وأشار العقرباوي في حديث له إلى حرص الشركة على رفد السوق الأردنية بمختلف ابتكارات علامة سامسونج التي تحاكي المتطلبات وتواكب التطلعات من الهواتف الاستثنائية، خاصة تلك القائمة على الذكاء الاصطناعي الذي تضعه سامسونج اليوم في قلب كل ما تقوم به وتقدمه للوصول للمستقبل المستدام والحياة التي تتسم بالبساطة والراحة والفاعلية.

هذا وتتميز سلسلة هواتف Galaxy S24 بما تتضمنه من مجموعة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات معززة في الكاميرا، بالإضافة لمجموعة الشرائح المحسنة، لتمكين المستخدمين من إطلاق العنان لإبداعهم وأدائهم بطرق جديدة. كذلك فإن هذه السلسلة تجمع بين التقنيات الحديثة والالتزام بمراعاة الأثر البيئي، واضعةً بذلك معايير جديدة للهواتف الذكية التي تراعي المستخدم والبيئة على حد سواء، في الوقت الذي تقدم فيه تجارب يومية ثرية مع إمكانات هائلة.



وتنطوي الهواتف الجديدة من Galaxy على مزايا الاتصال السلس مع المتحدثين بلغات أخرى، من خلال الترجمة الفورية Live Translate الصوتية والنصية في الوقت الفعلي بـ13 لغة، وعبر ميزة Transcript Assist التي تحول الكلام لنص لنسخ التسجيلات وتلخيصها وترجمتها، إلى جانب الدردشة السهلة مع مساعد الدردشة Chat Assistالتي تحسن تجربة المحادثة بتسهيل صياغة الرسائل بطريقة مناسبة كتابياً وشفهياً لتتناسب مع نمط الاتصال المقصود. أما أثناء القيادة، فيعمل Android Auto تلقائياً على تلخيص الرسائل الواردة واقتراح الردود ذات الصلة مع الحفاظ على التركيز على الطريق، فيما يساهم Note Assist في توفير الملخصات وإنشاء القوالب والغلاف لتسهيل تحديد الملاحظات.



أما الميزة المبتكرة لأول مرة في أية هواتف ذكية، فتتمثل في Circle to Search التي تسهم في الوصول لنتائج بحث عالية الجودة مما يجعل تجارب البحث سهلة وشاملة ورائعة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع جوجل. كذلك، فإن محرك ProVisual يتضمن مجموعةً من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تطوير إمكانات التقاط الصور وزيادة التعبير الإبداعي إلى أقصى حد في كل خطوة، في الوقت الذي تتيح فيه أدوات تحرير Galaxy Ai إمكانية إجراء تعديلات عدة على الصور، فيما يتيح تطبيق Edit Suggestion اقتراح التعديلات المناسبة تماماً لكل صورة، مع قدرة كبيرة على التحرير التوليدي بفضل ميزة Generative Edit التي تملأ أجزاء من خلفية الصورة. هذا وتستفيد التطبيقات الاجتماعية التابعة لجهات خارجية بشكل كامل من نظام كاميرا Galaxy المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المشاركة الاجتماعية، وغيرها الكثير.

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وتقدم هواتف سلسلة هواتف Galaxy S24 أداء متميزاً بفضل تزويدها بأقوى المعالجات؛ حيث يتضمن هاتف Galaxy S24 Ultra عالج Snapdragon® 8 Gen 3 الخاص بهاتف Galaxy، والذي يوفر تحسيناً ملحوظاً في وحدة NPU لمعالجة الذكاء الاصطناعي بكفاءة مثالية، مع معدل تحديث تكيفي 1-120 هرتز أيضاً على تحسين كفاءة الأداء، فيما يتضمن كل من هاتفي Galaxy S24+ وGalaxy S24 معالج Exynos 2400 ذات التأثيرات الأدائية القوية التي برهنتها الاختبارات الموجهة للرسومات.



وتأتي الهواتف الجديدة مع شاشات أكبر وحواف أنحف وأكثر اتساقاً وتناسقاً وتحسينات في الأجهزة والبرامج مع تحكم حراري مثالي معزز بميزة تتبع الأشعة للحصول على صورة واقعية، وبالسطوع الأعلى لرؤية محسنة في الخارج بفضل تقنية تعزيز الرؤية، وهو ما يسهل الانغماس في أي تجربة ومشاهدة وممارسة ألعاب في مختلف البيئات وظروف الإضاءة.



وكانت السلسلة الجديدة التي يجتمع فيها الإرث الابتكاري عبر 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية، قد شهدت تطوير رؤية Knox Matrix لمستقبل آمن ومتصل خال من كلمات المرور، وذلك باستخدام ميزة مفاتيح المرور Passkeys.