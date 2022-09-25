الأحد 25-09-2022
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الأحد، 25-09-2022 03:42 م

حزب الاتحاد ينظم لقاءاً سياسياً في غرفة تجارة الزرقاء

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الوكيل الإخباري - نظم فريق عمل حزب الاتحاد لقاءاً سياسياً في غرفة تجارة الزرقاء عصر يوم السبت الموافق 24 ايلول، حضرة عدداً من المهتمين بالشأن السياسي و الحزبي من كلا الجنسين، و قد تحدث الدكتور محمد الرواشدة رئيس لجنة الاعداد للمؤتمر العام، عن الشأن الاقتصادي و الصعوبات التي يواجهها المواطن في ظل تزايد نسب البطالة و ارتفاع التضخم و تأكل الدخول، و أن حزب الاتحاد يملك افكاراً اقتصادية جادة للمساعدة بالخروج من هذا الظرف الصعب و سوف يطرحها على أعضائه و لجانه المختصة من اعضاء للحزب للخروج ببرنامج اقتصادي شامل يقدمة للمواطن و الناخب.

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كما تطرق السيد يوسف سرحان القائم باعمال الأمين العام عن الفرصة الذهبية التي تمثلت بوجود ارادة سياسية حقيقية للدولة لتعزيز الديموقراطية و المشاركة لأبناء الوطن برسم مستقبلهم السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، و أن السبيل الوحيد لذلك هو عبر انتساب المواطن للأحزاب و انخراطه الفاعل بالعمل الحزبي و التعبير عن رأية ضمن ايطار شرعي يجمع الخبرة و البرنامج و الاختصاصين من زملائه بالحزب.


و تم حوار هادف بين الحضور و فريق العمل تطرق للعديد من المواضيع السياسية و الاقتصادية و الحزبية و أدار اللقاء عضو الحزب الأستاذة نادية درويش و منسق الزرقاء السيد فادي القريوتي و السيد محمد القيسي، و في نهاية اللقاء عبر العديد من الحضور عن اهتمامهم بما تم من حوار و قناعتهم بما سمعوه و تم توقيع استمارات الانتساب لحزب الاتحاد من قبلهم.

 




 

 


 

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