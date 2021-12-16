الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 02:44 م

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دعوةٌ من إيجل هيلز الأردن للحصول على الجرعةِ الثالثةِ من مطعوم كورونا

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الوكيل الاخباري - أوعزت إدارةُ شركةِ إيجل هيلز الأردن، مُمثلةً برئيسها التنفيذي السيد عبد الله الفريحات، الى جميع العاملين في الشركةِ وشركاتها الحليفة ومشاريعها التابعة لها كفندق ورزيدنسز سانت ريجيس عمّان (St. Regis Amman and the Residences at the St. Regis Amman) وفندق الدبليو عمان (W Amman Hotel) وشقق ذا سكاي لاين في عمان ومشروع سرايا العقبة ومشروع قرية الراحة بالإضافة الى مُزوديها بالخدمات، بالتوجهِ لمراكز التطعيمِ للحصول على الجرعةِ الثالثةِ المُعززةِ من مطعومِ فيروس كورونا، وذلك بحسب التوصيات الصادرة عن وزارة الصحةِ الأردنية.

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كما وتحث شركةِ إيجل هيلز الأردن الجميع أيضاً على الالتزامِ بسُبل الوقايةِ المُوصى بها بما في ذلك ارتداء الكمامات واتباعِ قواعد التباعد الاجتماعي لا سيما في هذه الفترةِ من العام التي تُمثلُ فرصةً فريدةً لتجمعِ الأحبةِ والعائلة.


تحملُ كلِ فردٍ لمسؤولياته يُساعدنا جميعاً في التخلصِ من شر هذا الوباء والعودةِ للحياةِ الطبيعيةِ التي اعتدنا عليها ونرجوها.

 حمى الله أردننا الحبيب.


 




 

 


 

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