زيارة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين إلى المدارس والمراكزالتعليمية في الكرك والعقبة

الوكيل الإخباري - في إطار زيارتها التي استمرت ليومين إلى المدارس والمراكز التعليمية في الكرك والعقبة، شاركت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين في مراسم قصّ الشريط لافتتاح مدرسة الثنية في الكرك إلى جانب معالي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس جمال أبو عيد.

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وبعد انتهاء الاحتفال والقيام بجولة في المدرسة، شاركت مدير البعثة كارلين والوزيران في جلسة استماع مع الطلبة حول حملة المدرسة لمكافحة التنمر.



بعد الانتهاء من زيارة مدرسة الثنية في الكرك، قامت مدير البعثة كارلين ومعالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس جمال أبو عيد.

بزيارة الموقع الذي يتم فيه حالياً إنشاء مدرسة مؤتة الأساسية للبنين.

وأثناء تواجدهم في موقع البناء، قامت المجموعة بجولة مع المهندسين العاملين في مشروع إنشاء المدرسة الذين سابقا قاموا بالتدريب كمهندسين في مشاريع ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز مهاراتهم الفنية.



بعد الزيارة إلى الكرك، توجهت مدير البعثة كارلين إلى العقبة وزارت مركز التعليم غير النظامي في مدرسة الراشدية الابتدائية للبنين، حيث يساعد هذا المركز الشباب في الأردن الذين انقطعوا عن الدراسة في الحصول على شهادة الصف العاشر المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

في المركز، تحدثت مدير البعثة كارلين مع الطلاب حول تجاربهم وإنجازاتهم والتحديات التي يواجهونها.



أكّدت زيارة مدير البعثة لهذه المدارس على التزام حكومة الولايات المتحدة برفع إمكانية الوصول لدى جميع الأطفال إلى تعليم عالي الجودة، كما أنها تسلط الضوء على التعاون الفعال بين الولايات المتحدة والأردن لتعزيز التزامهما المشترك بضمان تمتع جميع أطفال الأردن ببيئة تعليمية آمنة وشاملة وفعالة.

















