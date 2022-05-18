الأربعاء 18-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

صندوق النقد: الإجراءات الحكومية حافظت على الاستقرار الاقتصادي في الأردن

روسيا تطرد 34 دبلوماسيا فرنسيا من أراضيها

الزراعة: طفيليات خارجية أدت لنفوق أسماك الكارب في وادي الأردن

231 ألف مسافر أردني في عيد الفطر .. تعرف على أبرز الوجهات

الحبس لطبيب بعد ارتكابه خطأ طبيا أدى للوفاة

طبيبة أسنان تخلع زوجها بسبب فستان الزفاف

اتفاق أردني عراقي حول تمويل مشروع المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل

الهند: فيضانات تغرق أكثر من 1500 قرية في ولاية سام

السفير النرويجي: الاردن يملك نفوذا سياسيا أكبر مما يتوقع لبلد بحجمه

توضيح من الضمان حول احتساب الشمول لتصاريح العمل الحر

الأربعاء، 18-05-2022 11:43 ص

زيارة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين إلى المدارس والمراكزالتعليمية في الكرك والعقبة

e2794bc3-ba58-4b86-859b-849a39a7a775


الوكيل الإخباري - في إطار زيارتها التي استمرت ليومين إلى المدارس والمراكز التعليمية في الكرك والعقبة، شاركت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين في مراسم قصّ الشريط لافتتاح مدرسة الثنية في الكرك إلى جانب معالي وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس جمال أبو عيد.

اضافة اعلان

 

 

وبعد انتهاء الاحتفال والقيام بجولة في المدرسة، شاركت مدير البعثة كارلين والوزيران في جلسة استماع مع الطلبة حول حملة المدرسة لمكافحة التنمر.


بعد الانتهاء من زيارة مدرسة الثنية في الكرك، قامت مدير البعثة كارلين ومعالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس جمال أبو عيد.

 

بزيارة الموقع الذي يتم فيه حالياً إنشاء مدرسة مؤتة الأساسية للبنين.

 

وأثناء تواجدهم في موقع البناء، قامت المجموعة بجولة مع المهندسين العاملين في مشروع إنشاء المدرسة الذين سابقا قاموا بالتدريب كمهندسين في مشاريع ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز مهاراتهم الفنية.


بعد الزيارة إلى الكرك، توجهت مدير البعثة كارلين إلى العقبة وزارت مركز التعليم غير النظامي في مدرسة الراشدية الابتدائية للبنين، حيث يساعد هذا المركز الشباب في الأردن الذين انقطعوا عن الدراسة في الحصول على شهادة الصف العاشر المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

 

في المركز، تحدثت مدير البعثة كارلين مع الطلاب حول تجاربهم وإنجازاتهم والتحديات التي يواجهونها.


أكّدت زيارة مدير البعثة لهذه المدارس على التزام حكومة الولايات المتحدة برفع إمكانية الوصول لدى جميع الأطفال إلى تعليم عالي الجودة، كما أنها تسلط الضوء على التعاون الفعال بين الولايات المتحدة والأردن لتعزيز التزامهما المشترك بضمان تمتع جميع أطفال الأردن ببيئة تعليمية آمنة وشاملة وفعالة.

 

 

 








 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
capital

مبادرة الجبال السبعة تكرم كابيتال بنك لدعم علاج مرضى مركز الحسين للسرطان

Kia EV6 - 1

"أوتوكار" تمنح كيا جائزتين مرموقتين

gift5

أحمد الحلو الرابح بـ ثاني سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير

WhatsApp Image 2022-05-17 at 2.38.02 PM

البنك العربي وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام يجددان اتفاقية التعاون بينهما

Alawneh Zain &Infobip Partnership

العلاونة للصرافة تختار خدمات زين الأردن السحابية والمُدعّمة من Infobip

oppo

OPPO الأردن تدعو الشركات الناشئة الأردنية للتسجيل بمسرّعة الابتكار الخاصة بها

أخبار متعلقة
oppo

OPPO الأردن تدعو الشركات الناشئة الأردنية للتسجيل بمسرّعة الابتكار الخاصة بها

MKT_Julia_Creative Lifestyle Shot_HQ_MKT_Julia_Creative Lifestyle Shot_HQ_Julia_Product_creative_shot_Pearl White_JPG_20220119

هاتف Huawei nova 9 SE ألوان رائعة، تصميم أنيق، ومزايا فائقة

Capture

اتفاقية تعاون تجمع منصّة زين للإبداع وشركة الصقر للروبوتات الذاتية

Housing Bank-NI IMage

بنك الإسكان وشركة "نتوركإنترناشيونال" يوقعان اتفاقية تعاون حصرية لتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة

MKT_MatePad_T8_12-05-2022

جهاز MatePad T8HUAWEI اللوحي الجديد: قدرات عالية... أداء مميز... وتجربة عرض غامرة

1

وزير الزراعة البرازيلي يزور مصانع البوتاس العربية