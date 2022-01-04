زين الأردن تستعرض إنجازاتها خلال 2021 وتستقبل العام الجديد مواصلةً العمل لتقديم الأفضل

الوكيل الاخباري - ودّعت شركة زين الأردن عام 2021 برصيد حافل من الإنجازات والنجاحات المتميزة على مستوى المملكة، بالرغم من التحديات والصعوبات التي حملها هذا العام جراء جائحة كورونا وتبعاتها وآثارها التي ما زالت حاضرة، لتواصل الشركة مع استقبالها العام الجديد تميّزها بتقديم الأفضل للوطن ولمشتركيها وكل الراغبين بالاستفادة من خدماتها.

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وكانت زين قد ركّزت جهودها خلال العام 2021 على دعم المجتمع المحلي في ظل الظروف التي مر بها الأردن بسبب جائحة كورونا، حيث واصلت الشركة وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعيةتقديم دعمها لكافة القطاعات في المملكة من خلال إقامة العديد من المبادرات التي تخدم وتساند الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجائحة.



كما قدّمت زين رعايتها لأهم وأبرز الفعاليات والمؤتمرات التي أُقيمت على مستوى المملكة، وأقامت العديد من الفعاليات المميزة بالتزامن مع فتح القطاعات وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، لتساهم في دعم الجانب الترفيهي بعد فترة الحظر والإغلاقات التي فرضت إلغاءً لكافة المظاهر الاحتفالية والترفيهية، فيما حرصت الشركة على رفد السياحة والاقتصاد الوطني.



كما ركّزت الشركة جهودها على اعتماد وتطبيق أحدث التقنيات العالمية التي تساهم في تطوير خدماتها بما يتوافق مع سياسات واستراتيجيات التحول الرقمي التي تتبناها كافة المؤسسات في العديد من القطاعات، وتوفير عروض تناسب عملائها وزبائنها من قطاع الأعمال وقطاع الأفراد وتلبي تطلعاتهم، وتسهّل عليهم أمور حياتهم، إلى جانب مواصلة دورها في دعم قطاع ريادة الأعمال الأردني والشباب والمبتكرين في المملكة.



عمليات التحديث والتطوير وتوسيع نطاق شبكة زين في المملكة:



واصلت الشركة خلال العام 2021 عمليات التحديث والتطوير على شبكتها من خلال مواكبتها لكل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتحافظ على ريادتها في سوق الاتصالات الأردني كخيار أول للمشتركين، ولتبقى الشبكة الأكبر والأكثر تطوراً في المملكة.



وصل عدد المحطات التي تشغّل خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع، والتي تتوزع في جميع أنحاء المملكة إلى 9,219 محطة عاملة في المملكةمع نهاية العام 2021، وواصلت الشركة إجراءات توسعة الشبكة من خلال إنشاء 196 موقع جديد للشبكة في العديد من محافظات المملكة، كما تمكّنت من توفير خدماتهافي المناطق النائية في المملكة عبر إنشاء محطات وأبراج جديدة في محافظات الزرقاء والمفرق ومادبا ومعان وجرش وإربد والبلقاء وعجلون، وبعض مناطق جنوب وغرب العاصمة عمان، كما تم تجهيز الشبكة وتشغيل ترددات جديدة لخدمة الجيل الرابع، مما ساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة وزيادة قدرة الموقع الواحد على توفير سرعات أكبر تصل إلى 40%، كما تم توصيل ما يقارب 500 موقع بشبكة الألياف الضوئية لتصبح أكثر من 60% من مواقع الشبكة موصولة عن طريق شبكة الألياف الضوئية، الأمر الذي ساهم في زيادة قدرة المواقع وتجهيزها لاستقبال خدمات الجيل الخامس.



وقامت زين خلال العام 2021 بتوسعة نطاق خدمة زين فايبر، وشمول المزيد من المناطق التي تغطيها الخدمةفي العاصمة عمان والمحافظات لخدمة المشتركين في مختلف مواقعهم، بحيث زادت نسبة مشتركي زين من مستخدمي خدمة زين فايبر كما زاد عدد المنازل(Addressable Market)التي تصلها الخدمة في المملكة.



خدمة العملاء:

وسّعت زين خلال العام 2021 شبكة معارضها للوصول إلى جميع مشتركيها وخدمتهم في مواقعهم في مختلف محافظات المملكة، حيث قامت بافتتاح 12 معرضاً جديداً ضمّت معرضاً في محافظة الزرقاء بمنطقة الزواهرة، ومعرض في محافظة إربد بمنطقة الحصن، ومعرض في مدينة البتراء بمنطقة وادي موسى، ومعرض في الشونة الجنوبية، ومعرضاً في الرصيفة، ومعارض في العاصمة عمان بمنطقة خريبة السوق، والوحدات، وحي نزال، والنزهة، وأبو علندا، ووادي السير، وأبو عليا، حيث وصل عدد معارض زين المنتشرة في المملكة حتى نهاية العام 2021 إلى 81 معرضاً.



كما أتاحت زين خدمة حجز زيارة المعرض عبر تطبيقها الإلكتروني “Zain Jo” لتسهّل على مشتركيها عملية الانتظار في المعرض لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا، إلى جانب الخدمات والعروض المميزة والخصومات التي تقدّمها الشركة عبر متجرها الإلكتروني (Zain eShop) والذي يتيح لزبائنها التسوق وشراء خطوط المكالمات والإنترنت، والأجهزة الخلوية وملحقاتها وإكسسواراتها وأجهزة البرودباند، بكل سهولة وسرعة تغنيهم عن زيارة المعرض.



العروض والخدمات:



واصلت شركة زين خلال العام 2021 تألّقها بتقديم الأفضل لمشتركيها الأفراد، حيث قدّمت العديد من العروض والخدمات المميزة التي تناسب احتياجاتهم وتتوافق مع متطلباتهم، فكان أبرزها إطلاقها لخط "جيلنا" للشباب ضمن الفئة العمرية من (18 – 29) عام.



وفي ظل تزايد الحاجة لخدمات الاتصالات والإنترنت مع التعليم والعمل عن بُعد؛ قدّمت الشركة أسعاراً تنافسية على عروض زين البرودباند المدفوعة لاحقاً واشتراكات زين فايبر لتناسب مشتركيها وتلبي احتياجاتهم، إلى جانب العروض والمفاجآت المميزة التي تواظب الشركة على إطلاقها عبر تطبيقها الإلكتروني(Zain Jo) ومن خلال الرمز #079*.



وبالتزامن مع عودة فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية والدوليةمن وإلى المملكة؛ قدّمت زين عروضاً مميزة على اشتراكات البرودباند المدفوعة مسبقاً لتناسب السائحين والزوار خلال فترة الأعياد والعطلة الصيفية، إلى جانب العروض المميزة على خدمة التجوال والتي تغطي من خلالها معظم دول العالم، حيث قدّمت الشركة أسعاراً تنافسية على خدمة الإنترنت خارج المملكة.



رعاية وتنظيم الفعاليات والأنشطة في المملكة:



وفي إطار حرصها على تقديم الرعاية لأهم وأبرز الفعاليات التي تُقام في المملكة والتي تساهم في دعم كافة القطاعات لا سيما قطاعي السياحة والاقتصاد؛ قدّمت شركة زين خلال العام 2021 رعايتها الحصرية للعديد من الفعاليات والتي كان أبرزهارعايتها البلاتينية لمؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني الذي أُقيم برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، كما قدّمت زين رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات لمهرجان المناطيد الذي أقيم لأول مرة في الأردن في منطقة المثلث الذهبي (وادي رم والعقبة والبتراء)، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية لمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ35، ورعايتها الحصرية لتجوال الأردن "غالوبس"، وشراكتها الاستراتيجية لمنافسات "ريد بُل كار باك درفت 2021"، إلى جانب رعايتها للعديد من البازارات والمعارض والحفلات الفنية والعروض التي أُقيمت خلال العام في المملكة.



واحتفالاً بمئوية الدولة الأردنية وانطلاقاً من واجبها الوطني وحرصها على مشاركة الأردنيين احتفالاتهم ومناسباتهم الوطنية؛ أطلقت شركة زين عملاً وطنياً فنياً بعنوان "الأردن عين ومليكي عين" احتفاءً بهذه المناسبة، كما أطلقت وبالتعاون مع وزارة الثقافة عملاً فنياً بعنوان "أردننا"؛ احتفالاً بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.



وبالتزامن مع عودة الأنشطة الرياضية ولمواصلة دعمها لقطاع الرياضة والشباب في المملكة؛ أقامت زين بطولاتها لكرة القدم الخماسية وكرة السلة 3x3 في شمال ووسط وجنوب المملكة، إلى جانب رعايتها لدوري الصغار في العديد من المدارس.



وبالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي؛ نظمت زين بطولة كرة السلة 3x3 للسيدات بهدف زيادة الوعي العام بأهمية إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي.



وأقامت زين من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية “Zain Esports Jo” البطولة الأضخم لنجوم البث في لعبة الببجي، كما نظّمت وبالتعاون مع متحف الدبابات الملكي أول بطولة للعبة “Rainbow Six Siege”، وذلك في إطار دعمها لقطاع رياضات الألعاب الإلكترونية في المملكة ومواكبة اهتمامات الشباب في الوقت الحالي.



كما أقامت زين ومن خلال "أستوديو زين" مسابقة التصوير الإبداعي الأولى؛ بهدف اكتشاف مواهب المصورين الأردنين، وتسليط الضوء على مهارات المصورين الفوتوغرافيين في المملكة، حيث كانت قد قدّمت جوائز نقدية للرابحين بقيمة 7 آلاف دينار أردني.



المسؤولية الاجتماعية:



وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية وواجبها تجاه المجتمع المحلي الذي تنتمي إليه وتتحمل مسؤوليته، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها في كافة برامجها ومبادراتها؛ واصلت شركة زين خلال العام 2021 تقديم دعمها لكافة القطاعات في المملكة، كما أطلقت العديد من المبادرات التي تساهم في دعم جهود الحكومة لمكافحة آثار جائحة كورونا، إلى جانب المبادرات التي أطلقتها لخدمة المجتمع والشباب وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.

قدمت شركة زين 200 ألف دينار دعماً لصندوقي "أسر الشهداء" و "دعم أفراد القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي"، وذلك للعام الخامس على التوالي.

أكدت شركة زين الأردن استمرار مساهماتها ودعمها للقطاع الصحي في المملكة والجهود التي تُبذَل لمكافحة جائحة كورونا، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وكافة الجهات المعنية، حيث عملت على تعزيز الكوادر الصحية وفرق التقصي الوبائي بمئات خطوط الاتصال واشتراكات وأجهزة الإنترنت المجانية المستخدمة في عمليات إدخال البيانات ونتائج الفحوصات التي يتم إجراؤها في مختلف مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة في كافة أنحاء المملكة.



وخصّصت زين عيادتها المجانية المتنقلة والمجهزة بالكامل لتكون محطة متنقلة لإعطاء لقاحات كورونا في المناطق النائية التي يواجه قاطنوها صعوبات في الوصول إلى مركز صحي أو مستشفى من المعتمدة لإعطاء اللقاحات، للتسهيل على المواطنين لا سيماالمرضى وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة، وللتشجيع على تلقي اللقاح في سبيل الوصول إلى المناعة المجتمعية، وقد وصل عدد متلقي اللقاح في العيادة إلى 5500 شخص، فيما وصل عدد المستفيدين من خدمات العيادة خلال العام 2021 إلى 11 ألف مستفيد.



وبالتعاون مع جمعية همتنا الخيرية قدّمت زين دعمها لمشروع إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، الكائن في راس العين، بقيمة 120 ألف دينار، لتتم رفع جاهزية المركز بحسب أعلى المعايير العالمية الخاصة بالمراكز الصحيّة.



وبالتزامن مع عودة التعليم الوجاهي وعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية بعد انقطاع دام لأكثر من عام؛ ساهمت زين من خلال برنامجها "العودة إلى المدارس" بتوزيع 1700 حقيبة مدرسية مجهزة بشكل كامل بالقرطاسية في محافظة المفرق. وبالتعاون مع مؤسسة "لوياك"، قامت زين بإصلاح وترميممدرستي نجدة الأساسية المختلطة ونجدة الأساسية للبنين في بلدة ساكب بمحافظة جرش.

وقامت زين بافتتاح مركزي اتصال جديدين لخدمات الزبائن في محافظتي جرشوعجلون، وذلك بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن اتفاقية زين مع الحكومة، ليصل عدد مراكز زين التي تم افتتاحها بموجب هذه الاتفاقية إلى 4 مراكز في محافظات معان والبلقاء وجرش وعجلون، والتي توفر حوالي52 فرصة عمل للشباب في هذه المناطق.



كما واصلت زين وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني والأونروا؛ عقد دورات تدريبية مجانية للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية في مراكزها الستة المنتشرة في عدّة محافظات في المملكة، حيث تهدف الشركة من خلال هذه الدورات إلى دعم الشباب ومساندتهم للحصول على فرص عمل ملائمة، ورفع الوعي حول المهن الحرفية والفنية، والتخفيف من نسب البطالة في المملكة، وقد بلغ عدد خريجي مراكز زين خلال العام 200 خريج.



واختتمت شركة زين أولى الدورات التدريبية المجانية للتدريب على تكنولوجيا الفايبر في مركزهاالكائن في المعهد الأردني الكوري بمحافظة الزرقاء، وتم تخريج الفوج الأول من المركز.



وواصلت زين دعمها لجمعية قُرى الأطفال الأردنية SOS للعام الـ 22 على التوالي، وذلك من خلال تجديد كفالتها للبيوت الخمسة التي تتبناها في الجمعية في عمّان وإربد والعقبة، من خلال تقديم دعم بقيمة 75 ألف دينار أردني موزّع على البيوت الخمسة بالتساوي.



وضمن برنامجها “We Able” الذي يُعنى بدمج وشمول الأشخاص ذوي الإعاقة؛ واصلت شركة زين تقديم دعمها لأبطالها البارالمبيين الذين تدعم مسيرتهم الرياضية، حيث كانت قد كرمتهم بعد عودتهم برصيد من الإنجازات المتميزة خلال مشاركتهم في دورة الألعاب البارالمبية – طوكيو 2020، كما ضمت لاعبَين جديدَين خلال العام 2021 لقائمة أبطالها البارالمبيين التي أصبحت تضم كل من: عداء زين الكفيف سهيل النشاش، وأبطال رفع الأثقال من ذوي الإعاقة معتز الجنيدي وثروة الحجاج وعمر قرادة وعبد الكريم خطاب وأسماء عيسى، وبطل رفع الأثقال ورمي الجلة جميل شبلي، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزام.



وفي إطار جهودها لحماية البيئة والمحافظة عليها، أعادت زين افتتاح غابتها الكائنة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش وزرعت 1000 شجرة حرجية جديدة داخلها وفي المنطقة المحيطة،،إضافة إلى دعم المزارعين الأردنيين من خلال زراعة الأشجار المثمرة في أراضيهم بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة، ليتسنى لهم الاستفادة من محاصيلها،ليصل إجمالي عدد الأشجار التي قامت زين بزراعتها في مناطق عديدة في المملكة إلى 12,550 شجرة ،بهدف زيادة رُقعة الغابات والمساحات الخضراء في المملكة والمساهمة في حماية البيئة والحفاظ على توازنها واستدامتها.



كما واصلت زين تقديم دعمها لمؤسسة الملكة رانيا، من خلال تقديم دعم نقدي لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وتقديم دعم نقدي وعيني لمؤسسة نهر الأردن، بالإضافة إلى دعمها لجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي ومتحف الأطفال.

وكانت زين قد جددت اتفاقيات التعاون والدعم التي تجمعها مع العديد من الجهات والمؤسسات منها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، والهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وصندوق زين للإغاثة في وزارة التنمية، وتكية أم علي، والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.



وعلى صعيد التكافل الاجتماعي قدّمت شركة زين الأردن 89,597 دينار أردني لدعم صمود الأشقاء في فلسطين الحبيبة، وذلك ضمن حملة التبرع التي كانت قد أطلقتها بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والتي تضمّنت التبرع بنفس قيمة حزم الإنترنت المضافة عبر الرمز (#079*) وتطبيق زين عند شرائها من قِبل أي مشترك، كما قدّم موظفو زين مستلزمات طبيّة لغزّة بقيمة 50 ألف دولار، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والاعتداءات المتتالية على القدس الشريف والمقدسيين.



قطاع ريادة الأعمال والشباب المبتكرين في المملكة



واصلت شركة زين خلال العام 2021 ومن خلال منصّتها للإبداع (ZINC) دورها الكبير في دعم قطاع ريادة الأعمال الأردني والرياديين والشباب المبتكرين على امتداد مساحة المملكة، وذلك من خلال برامجها ومبادرتها التي حرصت على إطلاقها خلال العام، والشراكات الاستراتيجية مع العديد من الجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال في المملكة.



أطلقت منصّة زين للإبداع خلال العام الماضي النُسخة الخامسة من برنامج "زين المبادرة" والذي يعد أحد أهم برامجها ومبادراتها التي تطلقها كل عام لدعم قطاع ريادة الأعمال في الأردن، وقدّمت المنصة دعماً نقدياً للأفكار والشركات الناشئة التي تم اختيارها بقيمة 150 ألف دينار إلى جانب الدعم اللوجستي لمدّة عام كامل، لتنضم هذه الشركات والأفكار إلى برنامج تسريع الأعمال الذي تقدّمه المنصّة.



كما أتاحت منصة زين الفرصة لـ 10 شركات ناشئة للمشاركة في قمة رايز أب 2021 “RiseUp Summit” التي عقدت في العاصمة المصرية، وهي أكبر قمة للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث التقى أصحاب هذه الشركات بالمستثمرين ووسائل الإعلام ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين والمتحدثين من مختلف دول العالم، لتمكينهم من توسيع أعمالهم وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهم.



ونظّمت المنصّة بالتعاونمع مركز الملكة رانيا للريادة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لريادة الأعمال 2021 EWC على مستوى الأردن، والذي يعد من أهم المبادرات الريادية في العالم، وقدّمت دعماً نقدياً لشركة “NeuroTech” الحائزة على المركز الأول بقيمة 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية التي جمعتها مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، لإطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2021 بنسخته الـ 13 في الأردن.



وتعزيزاً لدورها في نشر مفهوم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب اليافعين، أطلقت المنصّة برنامج مجتمع الرياديين الصغار الذي يستهدف طلبة المدارس الحكوميّة والخاصّة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عاماً خلال فترة العطل المدرسية؛ والذي يهدف إلى تنمية مهارات الريادة والتفكير الإبداعي والقيادة والمسؤولية الاجتماعية لديهم، وتنمية شخصياتهم وصَقلها وتنشئة جيل واعٍ قادر على الإبداع والابتكار.



كما واصلت المنصة عقدها للعديد من الدورات التدريبية وورش العمل في المجالات التي تهم الشباب الأردني وتتماشى مع احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل في فروعها الـ8 المنتشرة في المملكة وعبر وسائل الاتصال المرئي عن بُعد، إضافة إلى عقد معسكرين تدريبيين في مجالات علم البيانات وصناعة الألعاب.



اتفاقيات التعاون والشراكات:



وقعّت شركة زين خلال العام 2021 العديد من اتفاقيات التعاون مع عدّة جهات، وعقدت شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات في المملكة، كما جدّدت اتفاقيات التعاون التي تجمعها منذ عدّة أعوام مع النقابات المهنية ومؤسسات الدولة المختلفة، وذلك في إطار حرصها على تقديم وإيصال خدماتها لكافة فئات المجتمع.