وصية مؤثرة وراء الجدل.. حقيقة تكفين الدكتور أحمد عمر هاشم بـ"كسوة الكعبة" - صورة

الوكيل الإخباري- توفي صباح يوم الثلاثاء العالِم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأثارت صور من جنازته، ظهر فيها جثمانه مغطى بقطعة خضراء كُتب عليها آيات قرآنية، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث قيل إنها من كسوة الكعبة. لكن أسرته أوضحت أن القماش ليس من كسوة الكعبة، بل هدية من أشراف المدينة المنورة، وقد أوصى الراحل بأن يُلف بها بعد تكفينه.



ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أن علمه سيظل باقيًا، وتقدّم بالتعازي لأسرته وتلاميذه.



