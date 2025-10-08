الأربعاء 2025-10-08 11:35 ص
 

وصية مؤثرة وراء الجدل.. حقيقة تكفين الدكتور أحمد عمر هاشم بـ"كسوة الكعبة" - صورة

يؤ
الدكتور أحمد عمر هاشم
 
الأربعاء، 08-10-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   توفي صباح يوم الثلاثاء العالِم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد صراع مع المرض.

اضافة اعلان


وأثارت صور من جنازته، ظهر فيها جثمانه مغطى بقطعة خضراء كُتب عليها آيات قرآنية، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث قيل إنها من كسوة الكعبة. لكن أسرته أوضحت أن القماش ليس من كسوة الكعبة، بل هدية من أشراف المدينة المنورة، وقد أوصى الراحل بأن يُلف بها بعد تكفينه.


ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أن علمه سيظل باقيًا، وتقدّم بالتعازي لأسرته وتلاميذه.

 


Image1_1020258103020142237405.jpg

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

منظر عام للعاصمة عمّان

اقتصاد محلي ارتفاع التداول العقاري في الأردن 2% منذ مطلع العام ليسجل 5.1 مليار دينار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية %62.3 نسبة النجاح في امتحان "الشامل"

لالا

منوعات السفر بأقل التكاليف.. نصائح للاستمتاع برحلات مخفّضة

5

منوعات قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)

دائرة الجمارك

أخبار محلية الجمارك: تطبيق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان

اغ

فن ومشاهير باسم يوسف يتصدر الترند بتصريحات صادمة

لغع

أخبار الشركات "يوروموني" تمنح البنك العربي جائزة "أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعيّة في الشرق الأوسط" لعام 2025

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 24 مليار دولار



 
 





الأكثر مشاهدة