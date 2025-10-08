وصية مؤثرة وراء الجدل.. حقيقة تكفين الدكتور أحمد عمر هاشم بـ"كسوة الكعبة" - صورة

وأثارت صور من جنازته، ظهر فيها جثمانه مغطى بقطعة خضراء كُتب عليها آيات قرآنية، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث قيل إنها من كسوة الكعبة. لكن أسرته أوضحت أن القماش ليس من كسوة الكعبة، بل هدية من أشراف المدينة المنورة، وقد أوصى الراحل بأن يُلف بها بعد تكفينه.
ونعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أن علمه سيظل باقيًا، وتقدّم بالتعازي لأسرته وتلاميذه.
-
أخبار متعلقة
-
السفر بأقل التكاليف.. نصائح للاستمتاع برحلات مخفّضة
-
قمر الحصاد يزيّن سماء السعودية (صور)
-
عاصفة تضرب أعلى القمم... ونحو 900 شخص ينجون بأعجوبة (فيديو)
-
زخة شهب دراكونيد تُضيء السماء في أكتوبر - صور
-
بمشهد مرعب.. ثعبان ضخم يثير فزع المارة في تركيا
-
زحام مهيب حول شيخ الأزهر في مشهد وداع مؤثر
-
نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال
-
مصر .. قرار قضائي بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية