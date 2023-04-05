"زين كاش" توفّر أحدث الحلول المالية الرقمية لشركة ميناء حاويات العقبة

الوكيل الإخباري - تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير أفضل وسائل وحلول الدفع الرقمية المتطورة،التي تتسم بالسهولة والأمان والموثوقية لمختلف الفئات وكافة القطاعات؛ وقّعت شركة "زين كاش" اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة ميناء حاويات العقبة (ACT)- بوابة العالم إلى الأردن ومنطقة المشرق-، لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونيّة"زين كاش" لكافة المتعاملين مع شركة ميناء حاويات العقبة.

ووقّع الاتفاقية كل من مدير عام شركة زين كاش، سلطان كشورة، الرئيس التنفبذي لشركة ميناء حاويات العقبة سورين ينسين، بحضور ممثلين عن كلا الشركتين، حيث تندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي "زين كاش" الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رائدة عالمياً للتكنولوجيا المالية، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية كأداة فاعلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين أداء بيئة الأعمال، والتزاماً منها بالتوسع نحو خدمة مختلف قطاعات الأعمال الخدماتية والتجارية وغيرها، الأمر الذي سيسهم في تطوير القطاعات وتنمية قدرتها على تعزيز التحوّل للاقتصاد الرقمي.

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وعبّر سلطان كشورة المدير العام لشركة "زين كاش"عن فخر الشركة بهذا التعاون لتقديم طُرق ووسائل دفع رقمية متطورة تُسهم في التسهيل على المتعاملين مع ميناء حاويات العقبة لسداد مدفوعاتهم بطريقة آمنة وموثوقة، لضمان إتمام الأعمال بفاعلية عالية وكفاءة أكبر، مضيفاً بأن “زين كاش" تعمل على تعزيز شراكتها مع كُبريات المؤسسات في القطاعين العام والخاص لتواصل أداء دورها كمزود رائد لحلول التكنولوجيا المالية في المملكة".



من جانبه قال الرئيس التنفيذيلشركة ميناء حاويات العقبة "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع Zain Cash زين كاش ، وهي منصة دفع آمنة. سيمكن هذا التعاون عملاء ميناء حاويات العقبة من إجراء كافة المدفوعات بطريقة مريحة وآمنة. نؤمن أن هذه الخطوة تتماشى مع خطط التحول الرقمي لشركتنا ".



وبموجب الاتفاقية سيتمكّن المتعاملون مع شركة ميناء حاويات العقبة (ACT) من الاستفادة من خدمات "زين كاش" الرقمية، كتسديد المبالغ المالية المترتبة عليهم لقاء بدلات الخدمات على الحاويات، إلكترونياً ودون الحاجة إلى حساب بنكي، وذلك عبر محفظة وتطبيق "زين كاش"، بطرق آمنة وسلسة في أي وقت ومن أي مكان، كما يمكن للعملاء إدارة حساباتهم بشكل فعّال عبر التطبيق وإجراء التحويلات المالية المحلية لمحافظ أخرى وحسابات بنكية دولية عبر خدمة "ويسترن يونيون" المتوفرة على تطبيق "زين كاش" بأسعار تفضيلية."



يُذكر أن "زين كاش"تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدميها إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة، إضافة إلى عمليات تحويل واستلام الأموال بين الأفراد ومن محفظة إلى أُخرى، وشراء بطاقات الشحن وتسديد فواتير الإنترنت وخطوط الهاتف، وكافة الدفعات للجهات المفوترة تحت مظلة "إي-فواتيركم"، وشراء بطاقات الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من خدمة الدفع عبر رمز الاستجابة السريع “QR Code”، وخيارات الدفع المتعددة اللاتلامسية، كماتمنح بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها مؤخراً بالتعاون مع "ماستركارد" والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- بثلاث فئات (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية) بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة.





