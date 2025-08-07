زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يجددان التعاون لمواصلة دعم القطاع

الوكيل الإخباري- بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، جددت شركة زين الأردن والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية اتفاقية التعاون الاستراتيجي، استكمالاً لجهودهما في دعم وتعزيز قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة، وتكريسا لتعاونهما في العديد من البرامج والفعاليات.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة زين الأردن، حيث وقعها عن شركة زين الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وعن الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية نائب رئيس الاتحاد حازم بواب.



وبموجب الاتفاقية، ستواصل شركة زين من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo دعم الاتحاد ورعاية أنشطته وفعالياته المتخصصة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم البطولات من قبل مركز زين، بالتعاون مع الاتحاد، ودعم اللاعبين والمنتخبات الوطنية التي تمثل الأردن في مختلف المحافل.



وجددت شركة زين تأكيدها على أهمية قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، وهو من أبرز القطاعات الواعدة التي تزخر بالفرص والتي باتت أحد المسارات المهمة للشباب، مشيرة إلى دور هذا القطاع في تمكين الشباب وفتح فرص جديدة أمامهم، إضافة إلى مساهمته في رفد الاقتصاد الوطني.



وكانت شركة زين قد تنبّهت مبكراً لأهمية هذا القطاع حينما أسست مركزها للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo في العام 2020، والذي بات اليوم أحد أهم الوجهات لمحبي وهواة ومحترفي الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى ما توفره الشركة من خدمات استثنائية وسرعات إنترنت عالية وثابتة أسهمت في توفير بنية تحتية مثالية للرياضات الإلكترونية على امتداد المملكة، إذ تحرص الشركة على تسخير حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها لرفد مختلف القطاعات ومواصلة أداء دورها كجزء من منظومة الاتصالات وحلول الأعمال التي تعد ركيزة لكافة قطاعات الأعمال.