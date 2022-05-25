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الأربعاء، 25-05-2022 10:05 ص

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تبدأ استقبال الطلبات المسبقة على التشكيلة الجديدة من أجهزة تلفاز NEO QLED 2022 مع هدايا مميزة

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة للطلب المسبق على أي من أجهزة تلفاز Neo QLED بدقة 8K و4K، من موديلات عام 2022 من علامة "سامسونج"، وذلك عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore عبر الرابط: /https://www.samsung.com/levant_ar/offer/neo-qled-pre-order ،أو عبر معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة.

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وتقدم أجهزة تلفاز سامسونج تجربة مشاهدة مختلفة تتطور عاماً بعد عام، ما أهل شركة سامسونج لتصدر سوق أجهزة التلفاز العالمية للعام السادس عشر على التوالي، وفقاً لتقرير شركة أبحاث السوق Omdia.


وتأتي هذه الحملة التي تستمر حتى الثامن والعشرين من شهر أيار للعام الحالي أو حتى نفاد الكمية، والمعززة بالعديد من الهدايا المتنوعة والقيمة، في خطوة من الشركة لتمكين زبائنها أن يكونوا أول من يقتني أي من أجهزة تلفاز Neo QLED من موديلات عام 2022، وقضاء أوقات ترفيهية لا تضاهى مع تجربة بصرية وسمعية متكاملة، تمنح المشاهد شعوراً وكأنه في قلب الحدث لما تتميز به الصور التي تنتجها هذه الأجهزة من سمة الواقعية وكأنها أقرب ما تكون حقيقية.

 

وتقدم "سامسونج" لكل من يقوم بإجراء الطلب المسبق لشراء أي من أجهزة تلفاز Neo QLED بدقة 8K، هدية بقيمة تبلغ 999 دينار أردني، تتمثل في هاتف Galaxy S22 Ultra الذكي. أما من يقوم بطلب شراء أي من أجهزة تلفاز Neo QLED بدقة4K ، فسيحصل على هدية تبلغ قيمتها 349 دينار أردني، تتمثل في جهاز الصوت HW-Q700A.


وتوفر أجهزة تلفاز Neo QLED 2022 بدقة 4K و8K، صوراً واضحة بجودة محسنة وصوتاً غامراً بفضل الاعتماد على معالج Neo Quantum وما ينطوي عليه من تطورات في تقنية الصورة والصوت، كما يقدم خرائط تباين متقدمة باستخدام "وحدة الإضاءة الخلفية"، لتزيد من مستوى السطوع بتدرج يتراوح من 12 إلى 14 بت، لضمان المزيد من التحكم في مصدر الضوء من مصابيح Quantum Mini LED.

 

ويسمح الجهاز بالتحكم في الإضاءة عبر 16,384 مستوى، أي ما يعادل أربعة أضعاف المستوى السابق من 4,096 مستوى. أما تقنية Shape Adaptive Light الجديدة التي تستفيد من معالج Neo Quantum لتحليل الخطوط والأشكال والأسطح، وهذا يعني إمكانية التحكم بشكل الضوء من Quantum Mini LED، وتعزيز سطوع ودقة جميع الأشكال على الشاشة، لتكون النتيجة النهائية ضمان جودة رائعة للصور التي تعرض محتوى HDR بالكامل.


وتتميز أجهزة 2022 Neo QLED من سامسونج أيضاً بتقنية Real Depth Enhancer، وهي خوارزمية عالية الذكاء للارتقاء بجودة الصورة. ويضمن هذا التقدم التكنولوجي إحساساً أعلى بالواقعية، وذلك من خلال تحديد ومعالجة ما يعرض على الشاشة، وخلق إحساس بالعمق.


وإلى جانب ذلك، تتميز أجهزة التلفاز بوضع EyeComfort الذي يضبط تلقائياً مستوى سطوع الشاشة ودرجة اللون بناءً على مستشعر الضوء المدمج، ومعلومات غروب/ شروق الشمس.

 

ومع تغير الإضاءة في البيئة المحيطة، ستقلل الشاشة تدريجياً كمية الضوء، وتقدم ظلالاً أكثر دفئاً، مع ضبط مستويات الضوء الأزرق وفقاً لذلك. ويتيح ذلك تجربة مشاهدة مريحة أكثر في ساعات الليل، عن طريق تقليل الضوء الأزرق الذي قد يؤثر على جودة النوم للمشاهدين.


ويشار إلى أن ميزات الصوت في أجهزة تلفاز Neo QLED من سامسونج خضعت لترقية كبيرة أيضاً، إذْ تعتمد على خاصيةOTS PRO التي تقوم بتتبع صوت الأشخاص والأجسام بالمشهد بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتوفير عدد سماعات واتجاهات أكثر للصوت.

 

ومن الجدير بالذكر بأن الأجهزة توفر تجربة Dolby Atmos السمعية والبصرية لرفع مستوى تجربة المشاهدة إلى أعلى مستوياتها.

 




 

 


 

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