"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة

الوكيل الاخباري - استضافت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، موظفيها وأفراد عائلاتهم ضمن مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقامتها مؤخراً، كما هي عادتها في كل عام، وذلك بحضور المدير العام، يون ونغ شول.

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وقد جاءت مأدبة الإفطار بالتزامن مع الانطلاقة القوية للشركة خلال العام 2024، كجزء من سلسلة البرامج والنشاطات التي تخصصها "سامسونج" ضمن استراتيجيتها لرعاية طاقاتها البشرية، وتعزيز التقارب الذي يجمع أفرادها، كما أنها جاءت تحقيقاً لرؤيتها بتوفير بيئة عمل مثالية تقدم العديد من المزايا التي يعتبر من أهمها التقدير المستمر والتواصل الفعال.



هذا وتميزت مأدبة الإفطار بأجوائها الودية التي تخللها استعراضاً لمستجدات الشركة، كما شهدت نشاطات ترفيهية ممتعة لتعزيز روح الفريق والعمل الجماعي.



ويشار إلى أن "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، وكما تحرص على التواصل في الشهر الفضيل مع موظفيها، فإنها تحرص على التواصل مع زبائنها والمستهلكين، لكن على طريقتها الخاصة؛ حيث أنها تقدم لهم عروضاً وخصومات مميزة على مداره، وذلك على مجموعة متنوعة من الأجهزة المنزلية الرقمية، أجهزة التلفاز والهواتف الذكية المبتكرة، والتي يمكن شراؤها من نقاط البيع التابعة لها، والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر رابط متجر سامسونج الإلكتروني https://www.samsung.com/levant_ar/offer/ .

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