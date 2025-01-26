سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق حملة الطلب المسبق على هواتف سلسلة Galaxy S25 المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن

ومع انطلاق حملة الطلب المسبق، سيكون بإمكان الزبائن الراغبين بالتمتع بمزايا ووظائف الذكاء الاصطناعي المدمجة في هواتف سلسلة Galaxy S25 حجز هواتفهم طيلة فترة الحملة الممتدة من 22 كانون الثاني وحتى 12 شباط من خلال متجر سامسونج الإلكتروني عبر الرابط: اطلب مسبقًا S25 Ultra | الأسعار والعروض | سامسونج الأردن.
وفي تفاصيل الحملة، فقد استهلت سامسونج عام 2025 بإطلاق مجموعة من الهواتف المميزة، متمثلة في هاتف Galaxy S25 Ultra، وGalaxy S25+، وGalaxy S25، ليكون كل منها بمثابة رفيق ذكي وحقيقي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بفضل واجهة One UI 7، كما يقدّم للمستخدمين تجارب طبيعية أكثر تخصيصاً وقدرة على فهم سياق احتياجات المستخدم وتفضيلاته، كل ذلك في إطار من الخصوصية الكبيرة في كل خطوة.
وتُعتبر هذه السلسلة التي تأتي هواتفها بتصميم أنيق ومستدام وصديق للبيئة من مواد معاد تدويرها بشكل جزئي مع ضمان المتانة القصوى باستخدام معدن التيتانيوم وزجاج Corning® Gorilla® Armor ، بداية لرؤية مشتركة مع "Google" لإعادة تشكيل نظام Android مع تضمين الذكاء الاصطناعي في جوهره، وجمع المطورين والشركاء من جميع أنحاء العالم، كما أنها تمثل الخطوة الأولى في رؤية سامسونج لتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع هواتفهم ومع العالم من حولهم.
وستقدم الشركة للمشترين الأوائل من خلال متجر سامسونج الإلكتروني عروضاً مميزة تواكب تطلعات الزبائن، حيث سيحصلون على ضعف سعة التخزين، إلى جانب الاستفادة من خصومات تصل لغاية 50% على الإكسسوارات والأجهزة القابلة للارتداء، معززةً بـ5 أضعاف نقاط مكافآت سامسونج عند الشراء، إلى جانب الخصومات المميزة ومزايا ضمان إصلاح الشاشات لمدة عامين من الشراء مع برنامج الضمان الممدد Samsung Care+.
وتحتوي هواتف سلسلة Galaxy S25 على منصة Snapdragon® 8 Elite المخصصة حصرياً لها ولأول مرة، موفرةً تحسينات بنسبة 40% في قدرات الذكاء الاصطناعي و37% في أداء وحدة المعالجة المركزية و30% في الرسوميات مقارنة بالجيل السابق. وتضاف إلى هذه المزايا، قوة المعالجة المتقدمة لدعم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نطاق وتحكم فائقين في الكاميرا؛ بفضل محرك ProVisual Engine من الجيل التالي.
وتوفر هواتف السلسلة خيارات متعددة الوسائط مثل: فهم النصوص والصور والفيديوهات، كميزة "دائرة البحث"، وتنفيذ المهام مثل الاتصال أو زيارة موقع إلكتروني بنقرة واحدة. كذلك، فإن السلسلة تتمتع بتخصيصات مقترنة بأعلى درجات الأمان؛ فمن خلال تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الشخصية على هواتفها بواسطة محرك بيانات شخصي يتم تحليل بيانات المستخدم بأمان على الهاتف نفسه، فضلا ًعن الاحتفاظ بجميع البيانات الشخصية بشكل خاص باستخدام تقنية Knox Vault لضمان أمان فائق.
أما عن التصوير الاحترافي فقد تم تعزيز الكاميرا بعدسات فائقة الوضوح تصل دقتها إلى 50 ميجابكسل، مع تحسينات تصوير الفيديو في الإضاءة المنخفضة والأماكن المظلمة، مع إمكانيات تحرير متقدمة مثل التحكم في إزالة الضوضاء.
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