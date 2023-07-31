الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

الكرملين: سنتابع الاجتماع المرتقب في السعودية بشأن أوكرانيا

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الدفاع المدني ينقذ شخصين تعرضا لحادث غرق ويهيب بالمواطنين

النواب يقر معدل تشكيل المحاكم الشرعية

هيئة الاعتماد تبدأ بإجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا

تسمية المحارمة ناطقًا إعلاميًا لوزارة الأشغال

الملكة للأمير هاشم : الله يحميك - صور

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 683 زلزالا منذ بداية العام

العمري: شهادة الشريعة العامة بعيدة عن مجال القضاء

خبير امني : يجب حبس كل من يرتكب هذه المخالفة

الإثنين، 31-07-2023 12:56 م

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تكشف النقاب عن أحدث إصدارات سلسلة هواتف Galaxy Z القابلة للطي خلال جلسة تعريفية عن الأجهزة

WhatsApp Image 2023-07-31 at 1.00.29 PM


الوكيل الإخباري - كشفت شركة "سامسونج المشرق العربي" مؤخراً عن أحدث إصدارات علامة "سامسونج" من سلسلة هواتف Galaxy Z الرائدة في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، متمثلة بهاتفي Galaxy Z Fold5، وGalaxy Z Flip5، وذلك في ظهورها الأول في المملكة، وضمن حدث تعريفي محلي أقامته مؤخراً وجمعت ضمنه نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمدونين التقنيين البارزين، قبيل الحدث العالمي #samsungupacked، والذي أقامته الشركة الأم تحت شعار "انضم إلى الجانب الآخر"، في سول، عاصمة كوريا الجنوبية.اضافة اعلان


وقد استعرضت الشركة خلال الحدث المواصفات والخصائص التقنية العالية للهاتفين، والتي تعد حصيلة إرث أجيال متتالية من الابتكار، متيحة الفرصة للحضور لتجربة الهاتفين واكتشاف إمكاناتهما الهائلة بأنفسهم، والوقوف على المميزات التي تمكن مستخدم هاتف Galaxy Z Fold5 من الاستمتاع بقوة الكمبيوتر في جيبه خاصة وأنه يأتي بشاشة كبيرة كشاشة السينما المتنقلة، كما يجمع بين منصة الألعاب الرائعة والمهام المتعددة على عدة شاشات مع كاميرا احترافية، وتلك التي تجعل من هاتف Galaxy Z Flip5 امتداداً لشخصية المستخدم ومثالياً لحياته اليومية، خاصة وأنه يجمع بين النافذة المرنة Flex Window والكاميرا التي تلتقط صور السيلفي من زاويا حادة، بالإضافة للبطارية التي تواكب الأنشطة.

كذلك، فقد تضمن الحدث التعريفي إزاحة النقاب عن أحدث أجهزة "سامسونج" اللوحية، جهاز Galaxy S Tab9، وأحدث ساعاتها الذكية، ساعة Galaxy Watch 6، وساعة Galaxy 6 Classic، اللتين تم تصميمها لتمكين المستخدم من إنجاز المزيد من المهام مع أكبر شاشة ساعة لدى "سامسونج" على الإطلاق، وأنظمة تمارين رياضية مخصصة بتصميم نابض الجمال والأناقة، فضلاً عن استعراض مجموعة من الإكسسوارات من ملحقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات.

هذا وكانت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" قد أطلقت في السابع والعشرين من شهر تموز للعام الجاري 2023 حملة للطلب المسبق على الهاتفين، لتقدم لمحبي سلسلة Galaxy Z الفرصة لطلب شراء أي منهما عبر أي من معارض الشركة ومعارض موزعيها ووكلائها المعتمدين، أو من خلال متجر سامسونج الإلكترونيeStore  الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط، لاقتنائهما قبل غيرهم، فيما أطلقت حملة أخرى للطلب المسبق على الساعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
شعار-الملكية-الأردنية

تحسن الأداء التشغيلي والمالي للملكية الأردنية في النصف الأول من العام 2023

السيد عماد بندك

المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات إم جي في الأردن" تسلم الجوائز الكبرى لحملة مرور 99 عام على انطلاقة سيارات إم جي البريطانية

WhatsApp Image 2023-07-30 at 3.46.04 PM

زين تطلق بطولات "جيلنا" لكرة السلة 3x3

مدرسة القسطل الثانوية المختلطة - 30-7-2023 LOYAC (1)

بالتعاون مع مؤسسة لوياك زين تعيد تأهيل مدرسة القسطل الأساسية المختلطة

WhatsApp Image 2023-07-30 at 12.11.03 PM

مواصلاً تقدمه مع حزمة من الإنجازات "العبدلي" يختتم النصف الأول من العام 2023 بأداء مؤسسي مميز ومشاركة مجتمعية فاعلة

Toyota @ WRC - Rally Estonia - 4

فريق "تويوتا جازو للسباقات" يفوز بالمركز الأول في رالي إستونيا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-29 at 12.10.40 PM

انطلاق حملة الطلب المسبق على هاتفي Galaxy Z Fold5 وGalaxy Z Flip5 في الأردن بسعر تفضيلي مع مجموعة من الهدايا المميزة للمشترين الأوائل

WhatsApp Image 2023-07-26 at 3.52.04 PM

الساعتان Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic من سامسونج تقدمان أعلى درجات الإلهام في الليل والنهار

Galaxy Z Fold 5 & Galaxy Z Flip 5

سامسونج Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5 يوفران مزيجاً من المرونة وتعدّد المهام مع ضمان تجربة غامرة للمستخدم

WhatsApp Image 2023-07-26 at 2.17.20 PM

من نيويورك إلى لندن ومدن أخرى .. مدينة سول على موعد مع التألق مع حدث Galaxy Unpackedلشركة "سامسونج إلكترونكس"

WhatsApp Image 2023-07-22 at 1.08.39 PM (1)

"Samsung Unpacked" تكشف النقاب عن التصاميم والابتكارات المستوحاة من المستخدم

WhatsApp Image 2023-07-19 at 1.53.14 PM

عودة سلسلة سامسونج GalaxyZ، ولا مفر من ذلك:"انضم إلى الجانب الآخر" الموسم الثاني