سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تكشف النقاب عن أحدث إصدارات سلسلة هواتف Galaxy Z القابلة للطي خلال جلسة تعريفية عن الأجهزة

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كشفت شركة "سامسونج المشرق العربي" مؤخراً عن أحدث إصدارات علامة "سامسونج" من سلسلة هواتف Galaxy Z الرائدة في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، متمثلة بهاتفي Galaxy Z Fold5، وGalaxy Z Flip5، وذلك في ظهورها الأول في المملكة، وضمن حدث تعريفي محلي أقامته مؤخراً وجمعت ضمنه نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمدونين التقنيين البارزين، قبيل الحدث العالمي #samsungupacked، والذي أقامته الشركة الأم تحت شعار "انضم إلى الجانب الآخر"، في سول، عاصمة كوريا الجنوبية.وقد استعرضت الشركة خلال الحدث المواصفات والخصائص التقنية العالية للهاتفين، والتي تعد حصيلة إرث أجيال متتالية من الابتكار، متيحة الفرصة للحضور لتجربة الهاتفين واكتشاف إمكاناتهما الهائلة بأنفسهم، والوقوف على المميزات التي تمكن مستخدم هاتف Galaxy Z Fold5 من الاستمتاع بقوة الكمبيوتر في جيبه خاصة وأنه يأتي بشاشة كبيرة كشاشة السينما المتنقلة، كما يجمع بين منصة الألعاب الرائعة والمهام المتعددة على عدة شاشات مع كاميرا احترافية، وتلك التي تجعل من هاتف Galaxy Z Flip5 امتداداً لشخصية المستخدم ومثالياً لحياته اليومية، خاصة وأنه يجمع بين النافذة المرنة Flex Window والكاميرا التي تلتقط صور السيلفي من زاويا حادة، بالإضافة للبطارية التي تواكب الأنشطة.كذلك، فقد تضمن الحدث التعريفي إزاحة النقاب عن أحدث أجهزة "سامسونج" اللوحية، جهاز Galaxy S Tab9، وأحدث ساعاتها الذكية، ساعة Galaxy Watch 6، وساعة Galaxy 6 Classic، اللتين تم تصميمها لتمكين المستخدم من إنجاز المزيد من المهام مع أكبر شاشة ساعة لدى "سامسونج" على الإطلاق، وأنظمة تمارين رياضية مخصصة بتصميم نابض الجمال والأناقة، فضلاً عن استعراض مجموعة من الإكسسوارات من ملحقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات.هذا وكانت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" قد أطلقت في السابع والعشرين من شهر تموز للعام الجاري 2023 حملة للطلب المسبق على الهاتفين، لتقدم لمحبي سلسلة Galaxy Z الفرصة لطلب شراء أي منهما عبر أي من معارض الشركة ومعارض موزعيها ووكلائها المعتمدين، أو من خلال متجر سامسونج الإلكترونيeStore الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط، لاقتنائهما قبل غيرهم، فيما أطلقت حملة أخرى للطلب المسبق على الساعة.