سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تمكّن الشباب من خلال دورة مكثفة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

وفي ختام الدورة التي استمرت على مدار 9 أسابيع، خرّجت الشركة 41 طالباً من الأردن والعراق ممن خضعوا لجلسات تدريبية، مانحة إياهم شهادات تقدير لأدائهم وإنجازاتهم طيلة فترة الدورة.
وتميزت الدورة التي أدارها خبير علوم البيانات العالمي مراد سليمان بدعم ومساعدة من ثلاثة ميسرين، بمنهجها الذي جمع بين الجانبين النظري والتطبيقي في الذكاء الاصطناعي، مع تركيز كبير على التعلم الآلي والعميق.
وتألفت الدورة التي امتدت على مدار 265 ساعة، من برنامج تدريبي ثلاثي المحاور، تنوع ما بين الجلسات التفاعلية المباشرة الأسبوعية، والتي تناولت مواضيع عدة، كما أتاحت إرشاداً مباشراً للمتعلمين إلى جانب التعلم غير المتزامن الذي مكن الطلاب من الوصول إلى محتوى الدورة بسهولة وبما يتناسب مع أوقاتهم، هذا فضلاً عن الدعم المستمر على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع من خلال قنوات منصة Slack المخصصة للدورة وعبر البريد الإلكتروني.
وكانت الدورة التي استهدفت الشباب من الفئة العمرية 18-29 عاماً، قد شهدت عند فتح باب التسجيل للانضمام إليها إقبالاً كبيراً؛ مستقطبة 1000 طالب في المرحلة الأولى، تأهل منهم 60 طالباً للمشاركة والاستفادة من برنامجها.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال المدير العام لشركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، جونغ هو كانج: "نؤمن بأهمية التعليم كأداة لتمكين الأفراد وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع من خلال التكنولوجيا. نفخر بنجاح دورة Samsung Innovation Campus الأخيرة، والتي زودت الطلاب الموهوبين الذي شاركوا فيها بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للنجاح في عالم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا." وأضاف: "نسهم من خلال الاستثمار بتنمية الشباب في بناء جيل جديد من القادة الذين سيقودوننا نحو المستقبل."
ويشار إلى أن مبادرة Samsung Innovation Campus SIC، هي واحدة من المبادرات التعليمية العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تقودها سامسونج لإلهام الشباب وتمكينهم عبر رفع إمكاناتهم من المهارات التقنية الأساسية كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبرمجة والتشفير، بالإضافة لتطوير مهاراتهم الذاتية بما يعزز فرصهم في سوق العمل الرقمي.
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