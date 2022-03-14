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الإثنين، 14-03-2022 11:18 ص

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" و"زين" تتعاونان لتعزيز قدراتهما في مبيعات التجزئة

Zain and Samsung agreement 1


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال البيع المباشر مع شركة زين، لرفع مستوى التعاون بينهما لتعزيز مبيعات التجزئة بإثراء ما يتم تقديمه من المنتجات المختارة من الطرفين لزبائنهما.

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وبموجب هذا التعاون، ستوفر شركة زين في مختلف معارضها المنتشرةفي مختلف أنحاء المملكة بالإضافة إلى متجرها الإلكتروني (eshop.jo.zain.com)، أحدث ما ترفد به "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" المملكة من ابتكارات ومنتجات علامة "سامسونج" العالمية من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والملحقات والإكسسوارات، بما يسهّل اقتناء الزبائن لها والاستفادة من مزاياها المتطورة.



وفي سياق متصل، ستتيح "سامسونج المشرق العربي" أمامشركة زينمجموعة من أجهزة التلفاز، والشاشات التي تتنوع ما بين شاشات العرض الحائطي، والشاشات فائقة القياس، والشاشات التفاعلية FLiP، والشاشات اللمسية والتعليمية، بالإضافة لشاشات إل سي دي، وشاشات الألعاب، ومختلف الأجهزة الإلكترونية لغايات استخدامها ضمن مشاريعها والمناقصات التي تعمل عليها، أو في حملاتها المختلفة.


وفي تعليق له بهذه المناسبة، قالنائب الرئيس لدىشركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، هيوندونجلي: "سعداء بتعاوننا مع زين، التي تعتبر المشغل المفضل للملايين من الأردنيين، والتي تحرص على تقديم أفضل التجارب الرقمية لزبائنها، الأمر الذي يتماشى مع جهودنا المنبثقة من رؤيتنا الهادفة لدخول عصر جديد من العمل الجماعي مع شركائنا، إلى جانب العمل على تطوير تجارب لا تضاهى، تعكس أنماط حياة المستخدمين المتطورة مع ابتكارات سامسونج التي تبرز التقدم والتي توفرقيمة تكنولوجية وحياتية."


ويأتي هذا التعاون من جانب شركة زين في إطار حرصها على عقد شراكات استراتيجية مع أهموأبرز العلامات التجارية،ولتوفير أحدث الأجهزة والملحقات التي تطلقها "سامسونج" أولاً بأول، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لإبقاء زبائنها على اتصال بكل ما يهمهم وضمان حصولهم على الابتكارات التي تحاكي التطورات العالمية في مجالات الرقمنة المتنوعة، وذلك عبر توفير باقة متنوعة من الأجهزة والابتكارات التقنية في معارض الشركة وعبر متجرها الإلكتروني.


ويشار إلى أن هذا التعاون لا يعتبر الأول ما بين الطرفين؛ حيث يعد تعاوناً ممتداًمنذ سنوات من خلالإطلاق العديد من الحملات المشتركة الخاصة بالزبائن وبموظفي زين.


 




 

 


 

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