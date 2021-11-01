سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي و مجموعة الوكيل للإعلام تبرمان اتفاقية تعاون في مجال اللوحات الرقمية

الوكيل الإخباري -أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن إبرام اتفاقية جمعتها مؤخراً مع "مجموعة الوكيل للإعلام" لتزويدها بشاشةLED الخارجية التي تعد من أكبر الشاشات الرقمية الذكية لدى "سامسونج إلكترونيكس" القابلة للتخصيص، والمصممة لخدمة قطاع الأعمال، كما أنها الأضخم من نوعها في الأردن، وذلك لاستخدامها في تنفيذ حملات المحتوى التسويقي الإعلامي والإعلاني للمعلنين لدى المجموعة , حيث تم تركيب اللوحة داخل مجمع الملك الحسين للأعمال و الذي يعد الشريك الاستراتيجي لمجموعة الوكيل للإعلام في هذا المشروع الرائد .

اضافة اعلان



وقد وقعت الاتفاقية، من قبل كل من رئيس وحدة العرض المرئي لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، أحمد الرمحي، ومؤسس مجموعة الوكيل للإعلام، الإعلامي محمد الوكيل، وبحضور المدير العام لشركة MixGT–شركة تكنولوجيا الأجيال المتنوعة –احدى وكلاءشركة سامسونج للشاشات الرقمية الذكية لقطاع الأعمال التجارية (الشركة المنفذة لأعمال تركيب وتشغيل هذا المشروع)، أمجد جبر.



وتتميز شاشة سامسونجLED الخارجية Samsung's XAT model with P16 pixel pitchبحجمها الكبير، إذْ يبلغطولها 8.6 متر وعرضها 17.3 متر. وتستخدم الشاشة أحدث تكنولوجيا LED من سامسونج. وتعمل الشاشة في معظم البيئات القاسية وفي درجات حرارة تتراوح بين 30 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية،وتتميّز الشاشة بتصميم محسّن ومتانة وموثوقية محسّنة لتقدم محتوى مثالي.







وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال الرمحي: "تحمل هذه الاتفاقية أهمية كبيرة، كونها تؤكد على مكانة وقيمة علامة "سامسونج" التي تم تصنفيها مؤخراً من أفضل 5 علامات تجارية في تصنيف Interbrand لأفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2021، والتي تحتل المرتبة الأولى في العالم لأجهزة التلفاز لمدة 15 عاماً على التوالي. كذلك، تؤكد الاتفاقية على الثقة الكبيرة بمنتجات علامة "سامسونج" التي نقدمها بالتعاون مع وكلائنا وشركائنا في هذا المجال، شركة تكنولوجيا الأجيال المتنوعة، خاصة تلك الموجهة لقطاع حلول الأعمال، بما في ذلك الشاشات واللوحات الرقمية التجارية التي نحرص على رفد السوق المحلية بها، كما أنها تبرهن على التزامنا الكبير تجاه تقديم قيمة مضافة لشبكة الزبائن من القطاع المؤسسي، والذين نفخر بضم مجموعة الوكيل للإعلام إليها."



ومن جهته، علّق الوكيل قائلاً: "لقد وقع اختيارنا على علامة سامسونج وشركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي لريادتهما في حلول الإعلان الرقمي وما يرتبط بها من خدمات تتناسب مع معاييرنا، وتلبي احتياجاتنا في مواصلة لعب دورنا المحوري في رفع سوية المحتوى الإعلامي والإعلاني على حد سواء بالاعتماد على الوسائط الرقمية التي كنا من السباقين في تبنيها. يعتبر هذا التعاون بداية لشراكة مثمرة؛ حيث أننا نتطلع للمضي قدماً بخطى توسعية في مختلف محافظات المملكة."



أما المدير العام لشركة MixGT، أمجد جبر،فقد أعرب عن شكره وتقديره على الثقة العالية الممنوحة للشركة، وعن فخره بهذه الشراكة الاستراتيجية التي توجت بإنجاز هذا المشروع بالطريقة الاحترافية المثلى، كما أكد على التزام الشركة بتعزيز العلاقة مع كافة الأطراف لتكون نقطة انطلاق نحو توسيع نطاق العمل في جميع مناطق المملكة.



ونظراً للميزات التنافسية العالية للوحات وشاشات "سامسونج إلكترونيكس" الرقمية، فقد استطاعت وخلال فترة قياسية من إدخالها للمملكة الاستحواذ على اهتمام بيئة الأعمال. وتركز "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" على قطاع الشاشات واللوحات الإعلانية الرقمية باعتباره قطاعاً واعداً سيشهد نمواً واسعاً.

وتؤدي حلول اللوحات والشاشات الرقمية من "سامسونج إلكترونيكس" مجموعة واسعة من الوظائف المبتكرة كالإعلان عن الخدمات والمنتجات وتدريب الموظفين والطلاب أو المساعدة في المهام الحكومية وأعمال الشركات الكبرى وتوفير المعلومات المفيدة للجمهور.



ويذكر بأن الشركة وتعزيزاً لخدماتها المقدمة للقطاع المؤسسي، قد أطلقت في وقت سابق الموقع الإلكتروني لخاص بقطاع المشاريع والأعمال B2B في أسواق المشرق العربي، وهو الموقع الهادف لتعزيز التواصل المباشر مع هذا القطاع المهم في أسواق المنطقة.