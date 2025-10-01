الأربعاء 2025-10-01 11:33 ص
 

كابيتال بنك يحتفي بمرور 30 عاماً على تأسيسه بتنظيم فعالية خاصة لموظفيه

كابيتال بنك
 
الأربعاء، 01-10-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   احتفاءً بمسيرة ثلاثة عقود من النجاح والإنجازات، وتكريماً لكوادره البشرية التي تمثل القوة الدافعة وراء تطوره، نظّم كابيتال بنك فعالية خاصة لموظفيه بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسه.

منذ انطلاقته قبل ثلاثين عاماً، استطاع كابيتال بنك أن يرسّخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في الأردن والمنطقة، حيث شهد خلال هذه الفترة توسعاً ملحوظاً في عملياته وخدماته، مقدماً حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات عملائه من الأفراد والشركات. واليوم، يأتي هذا الاحتفال ليجسد اعتزاز البنك برأس ماله البشري الذي كان ولا يزال حجر الأساس في تحقيق هذه الإنجازات.


وتميّزت الفعالية بأجوائها الممتعة والمميزة، حيث تضمنت مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي أتاحت للموظفين فرصة للاستمتاع بأوقاتهم. كما جرى بث الاحتفال مباشرة على برنامج "صح صح" مع الاعلاميتين رهف صوالحة وناديا الزعبي ، وتم خلال البث استضافة كل من رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ، تولين بارطو ورئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد نديم خيطان، وذلك لتسليط الضوء على مسيرة البنك وأبرز الحلول والخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه.


 ويأتي هذا الاحتفال انسجاماً مع التزام كابيتال بنك الدائم بترسيخ بيئة عمل إيجابية وداعمة، تقدّر الجهود وتحتفي بالإنجازات، في الوقت الذي يواصل فيه البنك تطوير استراتيجياته وخططه المستقبلية لتعزيز مكانته في السوق المصرفي، وتوسيع نطاق خدماته بما يلبي تطلعات عملائه ويواكب المتغيرات المتسارعة في عالم المال والأعمال.

 
 
