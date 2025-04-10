سامسونج تطلق أول غسالاتها العلوية المزودة بميزات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء والكفاءة

02:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726926 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق غسالة ‘Bespoke AI Top Load Washer’ الجديدة، والتي تتوفر بسعة 25 و24 و21 بوصة، والتي سيتم طرحها في الأسواق العالمية. وتمثل هذه النماذج الجديدة أول دخول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في فئة الغسالات العلوية من سامسونج. وتوفر الغسالات الجديدة تجربة غسيل ذكية، فعالّة وهادئة، وذلك بفضل ثلاث ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي هي ‘AI Wash’ و ‘AI Energy Mode’ و ‘VRT+™’. اضافة اعلان





وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الأجهزة الرقمية بشركة سامسونج للإلكترونيات، جيونغ سيونغ مون: "نفخر بالإعلان عن توسيع مجموعة تقنيات الغسيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتشمل فئة الغسالات العلوية، ما يتيح لشريحة أكبر من المستخدمين الاستفادة من تجربة غسيل أكثر سهولة وراحة. وبفضل ميزات مثل ‘AI Wash’ و’AI Energy Mode’ و ’AI VRT+™’، نقدّم منتجات ترتقي بتجربة الغسيل من خلال تحسين العناية بالأقمشة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، وتوفير تشغيل أكثر هدوءًا وسلاسة للمستخدمين."



تقنية ذكاء اصطناعي تقدّم تجربة غسيل مثالية

تأتي الغسالات الجديدة مزوّدة بتقنية ‘AI Wash’ من سامسونج، التي تعتمد على مستشعرات ذكية للتعرف على نوع القماش ووزنه، ومن ثم اقتراح الإعدادات المالية لكل كمية غسيل بشكل تلقائي. وبناءً على حالة الملابس، تستخدم الدورة خوارزمية ذكية لتحديد الإعدادات المناسبة مثل مستوى المياه، وقوة الحركة، ومدة الغسيل والشطف. أما بالنسبة للأقمشة الرقيقة، تعمل ميزة ‘AI Wash’ بلطف لتقليل التآكل وإطالة عمر الملابس، ما يوفر حماية أكبر للأقمشة بنسبة تصل إلى 25%. أما مع الأقمشة السميكة، فتضمن التقنية تنظيفاً شاملاً ومتوازناً دون ترك أثر للمنظف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من وضع ‘AI Energy Mode’ من خلال ميزة ‘SmartThings Energy’، لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20%.



وتضمن تقنية ‘AI VRT+™’ تشغيلًا أكثر هدوءًا من خلال التكيّف الذكي مع مختلف أنواع الأرضيات. ويعتمد هذا الطراز المتقدم من نظام ‘VRT+™’ على جمع إشارات مختلفة من مستشعرات الغسالة، وإرسالها إلى خادم ذكاء اصطناعي يقوم بتحليل نوع الأرضية التي وُضعت عليها الغسالة وتحديد الإعدادات المثالية لتقليل الضجيج والاهتزاز أثناء دورة الغسيل، ما يمنح المستخدمين تجربة غسيل أكثر هدوءًا وراحة.



أداء فعّال مع تقنية ‘Ecobubble™’

تتميز الغسالات العلوية الجديدة أيضاً بتقنية ‘Ecobubble™’ التي تضمن تنظيفاً أكثر فعالية مع تقليل تآكل الأقمشة. وتعتمد هذه التقنية على دمج عنصرين أساسيين هما ‘BubbleStorm™’ وهو جهاز يشبه المروحة يعمل على إذابة المنظف وتحويله إلى رغوة بسرعة، ما يساعد على تغلغلها في الأقمشة بشكل أسرع، و ‘Dual Storm™’، وهو محرّك مزدوج الحركة لخلط الرغوة والملابس بشكل فعّال. وبفضل هذا الدمج، تتيح تقنية ‘Ecobubble™’ للمستخدمين الحصول على تنظيف شامل باستخدام طاقة أقل بنسبة تصل إلى 25% ومياه أقل بنسبة 14%. كما أنها تساعد في امتصاص المنظف في الأقمشة بسرعة أعلى بمقدار مرتين ونصف، وتوفّر عناية محسّنة للأقمشة بنسبة تصل إلى 20% من خلال تقليل التآكل.



أما للباحثين عن سرعة الأداء، فتتيح ميزة ‘Super Speed’ إمكانية غسيل كمية من الملابس خلال 31 دقيقة فقط، مع سرعة تنظيف أعلى بنسبة 40%، مع الحفاظ على نفس فعالية الأداء.



مزايا إضافية لأداء أقوى

تدعم الغسالات الجديدة الاتصال بتطبيق ‘SmartThings’، ما يتيح للمستخدمين إدارة الغسالة عن بُعد بكل سهولة وراحة. ولضمان أداء موثوق وطويل الأمد، تأتي هذه الغسالات مزودة بمحرك ‘Digital Inverter’ الذي يتمتع بضمان لمدة 20 عاماً.



كما توفّر خيارات تنظيف متقدمة تشمل ‘Hygiene Steam’ و ‘Stain Wash’ لضمان نظافة فائقة. وتعتمد تقنية ‘Hygiene Steam’ على استخدام الماء الساخن والبخار للقضاء على ما يصل إلى 99.9% من أنواع معينة من البكتيريا وإزالة البقع الصعبة، دون الحاجة إلى معالجة مسبقة. أما تقنية ‘Stain Wash’، فتمكّن المستخدميم من اختيار الماء الدافئ أو الساخن لإزالة الأوساخ والبقع بكفاءة، بما في ذلك العبقع اليومية مثل العرق، عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.



وسيتم طرح الغسالات العلوية الجديدة تدريجياً في مختلف الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة، وهي متوفرة بخمسة ألوان أنيقة هي الأسود الكافيار، الرمادي الفحمي، الرمادي اللافندر، الأبيض، والأزرق المعدني. وقد تم تصميمها لتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة حول العالم، وتقديم أداء قوي وكفاءة محسّنة ضمن تجربة غسيل موثوقة وسهلة الاستخدام.